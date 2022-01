Van fillers voor je haar tot de ‘Tesla’ onder de lipsticks: dit zijn de opvallendste beautylanceringen van 2022

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat gebeurt er in 2022 in beautyland? Bijna te veel om op te noemen. Wat vooral opvalt: technologische snufjes vieren hoogtij, we kiezen alsmaar vaker voor een letterlijke schoonheidsinjectie en collageen maakt komaf met lijntjes. Dat het een mooi jaar wordt staat vast, volgens onze beautyredactrice Sophie.

In de badkamer

Vandaag is skincare zoveel meer dan een verzameling crèmes en zalfjes. Belangrijker dan wat je smeert, is hoe je het smeert. Simpelweg inmasseren? Zó 2021. Wie helemaal mee is met de trends combineert verzorging met microstimulatie, ledtechnologie of cryo- en thermotherapie. Die prikkelen de huid zodat ingrediënten optimaal kunnen inwerken. Daarnaast vormen collageensupplementen de perfecte aanvulling op je verzorgingsproducten.

Studies wezen uit dat het innemen van deze capsules, tabletjes, pillen of poedertjes zorgt voor meer collageen in de huid én een betere hydratatie waardoor droogtelijntjes verminderen. Ben je vegan (collageensupplementen zijn altijd van dierlijke oorsprong) maar wil je wel de collageenaanmaak boosten? Ga dan voor vitamine C of vitamine A: ook daarvan is bewezen dat het de productie van collageen in de huid bevordert.

Onder de douche

Had je vroeger enkel vette bodybutters en korrelscrubs, dan heb je tegenwoordig vooral keuzestress. Formules en ingrediënten uit de traditionele skincare maken de overstap naar de lichaamsverzorging en veroorzaken een explosie aan nieuwe opties. Van aparte ­crèmes en maskers voor de tere huid van je hals en decolleté, tot luchtige gels op basis van salicylzuur of retinol en zelfs chemische exfolianten.

Die laatste werken ongeveer hetzelfde als een peeling voor je gelaat: ze verwijderen dode huidcellen en reinigen de poriën vanaf de binnenkant. Zo kunnen hydraterende ingrediënten uit je andere verzorgingsproducten beter hun werk doen, al helpt het ook bij een ruwe, schilferige of droge huid en huidaandoeningen als psoriasis en keratosis pilaris.

In je make-uptas

Anno nu is technologie steeds belangrijker, en dat zet zich door naar make-up. Denk: airbrush cosmetica waarvoor je niets meer hoeft te kunnen. Gewoon de juiste kleur in een handig apparaatje klikken en vervolgens over de huid sprayen. Komt er eveneens aan: Rouge Sur Mesure, de Tesla onder de lipsticks. Met dit technologisch minilaboratorium van Yves Saint Laurent kan je eender welke lipkleur namaken met behulp van artificiële intelligentie. Voorlopig alleen in Frankrijk, de VS en het VK, maar binnenkort ook bij ons, zo beloofden ze. Of Perso van L’Oréal. Het ziet eruit als een thermosfles maar bevat in plaats van je dagelijkse dosis cafeïne verschillende pigmentcartridges om de perfecte foundationkleur te customizen. Even verkwikkend als dat kopje koffie.

Bij de arts

Beautybehandelingen zitten in de lift. En daar komt steeds vaker een spuitje bij kijken. Of het feit dat we ons gezicht na een bezoekje aan de arts vakkundig kunnen wegmoffelen achter een mondkapje daar voor iets tussenzit, laten we in het midden. Feit is dat we massaal de weg vonden naar esthetische centra. Karen Sarasin, oprichtster van Sarasin Clinic, zag het aantal klanten exponentieel toenemen. Vooral de lip hydration-behandeling is een voltreffer. Hoewel er prikjes aan te pas komen, ligt de nadruk niet op volume maar op hydratatie: “Droogtelijntjes verdwijnen en je lippen lijken voller omdat het product meer vocht aantrekt. Het resultaat is subtieler dan traditionele lipfillers: ze zien er vooral gezond en plump uit.”

Quote Ultrasone trillingen geven oudere mensen een gelift effect en een jonger publiek vooral een strakkere kaaklijn. Karen Sarasin, Sarasin Clinic

Die natuurlijke trend zet zich door naar andere behandelingen, bevestigt dermatologe Ingrid van Riet van Carpe Clinic. “Daarvoor baseren de nieuwste behandelingen zich vooral op de regeneratieve geneeskunde. Injecties met je eigen stamcellen en groeifactoren stimuleren je cellen om te doen wat ze altijd al deden, maar dan beter”, lacht ze. “Dankzij regeneratieve technieken verbeter je de natuurlijke huidkwaliteit voor een fris resultaat.”

Liever helemaal geen spuitjes? Dan is er HIFU, een niet-invasieve manier om de huid te verstrakken en te definiëren met behulp van ultrasone trillingen. Die doen de onderhuidse temperatuur stijgen, waardoor de collageenvezels samentrekken. “Oudere mensen zien een gelift effect, bij een jonger publiek geeft het vooral een strakkere kaaklijn”, aldus Sarasin.

Voor je haardos

2022 wordt het jaar waarin we allemaal aan de permanent gaan. Ja, dat lees je goed: oma’s kapsel is terug, zij het in een nieuw jasje. Kapper Jochen Vanhoudt: “De opties zijn talrijk: van een losse, nonchalante golf tot een wilde krullenbos. De nieuwe formules bevatten tal van voedende bestanddelen, wat de behandeling minder schadelijk maakt.”

Minstens even verrassend is de high-tech scalp treatment. De kruin werd lange tijd over het – euh – hoofd gezien, terwijl een gezonde hoofdhuid de basis vormt voor gezonder en voller ogend haar. Gloednieuw is de Keravive. Eerst worden vuil, olie en onzuiverheden verwijderd met een reiniging en peeling, dan wordt een mix van groeifactoren en huidproteïnen ingesluisd om de hoofdhuid te voeden.

Of wat dacht je van hair fillers? Met een klein prikje injecteert een arts peptiden en hyaluronzuur in de hoofdhuid, wat een arsenaal aan voordelen oplevert. Zo kan het haaruitval stoppen, de groei stimuleren en de haardikte verbeteren. Wie heeft er nog extensions nodig?

