Van exotisch shoppen tot vegan taart: de 8 hotspots waar Ingeborg het liefst vertoeft. “Hier waan ik me op Ibiza”

Tv-gezicht Ingeborg Sergeant (55) vindt door de opnames van ‘I can see your voice’ op VTM en haar yogaopleidingen amper tijd om eropuit te trekken. Als ze dat toch doet, is één ding zeker: ze is verknocht aan plekken die haar lichaam en geest in balans brengen. Dit zijn haar acht favoriete adressen. “Op deze plek herkent geen kat mij.”

Ibiza op verplaatsing

Volledig scherm The Store, © Sven Bullaert

“Als ik in The Store binnenkom, krijg ik het gevoel op Ibiza te zijn. Wel het Ibiza van 20 jaar geleden toen alles er nog wat scheef was, veel sympathieker. Het is die leuke en ontspannen sfeer die Françoise in haar shop creëert. Ze heeft betaalbare kleding met blije en zonnige kleuren. Perfect voor een zomermens als ik. Hier langsgaan is echt een uitje!”

Stationsstraat 34, Lokeren

Meer informatie op thestorelokeren.be

Birthday brunch

Volledig scherm Kaffee Kamiel © rv

“Mijn man is erg into eten, maar ’s avonds op restaurant? Dat is altijd te laat en te veel. Ik ga liever met vrienden ontbijten of brunchen, voor mijn verjaardag bijvoorbeeld. Dat doen we graag bij Kaffee Kamiel, uitgebaat door een jong koppel. Een zalig adresje.”

Zilverpand 7, Brugge

Meer informatie op kaffeekamiel.be/nl

Een wereldstad

Volledig scherm De Bloedkapel. © Visit Bruges, Jan Darthet

“Mijn hart en thuis liggen echt in Brugge. Het centrum ligt op twee kilometer van ons. We nemen al eens de fiets om de toerist te gaan uithangen en die zetten we dan aan onze eerste stop: de Bloedkapel. Dat is een plekje waar ik graag binnenga. De wereld is er op bezoek en je hoort er alle talen. Zalig! Ook geen kat die mij herkent. (lacht) We wandelen van het ene plekje naar het andere. Een soort citytripje met ons twee. En elke keer zeggen we: wat een wereldstad.”

Basiliek van het Heilig bloed, Burg 13, Brugge

Meer informatie op visitbruges.be

Natuurlijk ontspannen

Volledig scherm Elaisa Energetic Wellness. © Elaisa

“Een echt saunaparadijs op een prachtige locatie in Dilsen-Stokkem. De oprichter van Elaisa Energetic Wellness heeft met zijn twee zonen het complex gebouwd. Ze geven hier energetische massages, er is een Turks bad en je kunt er mediteren.”

Nationaal Parklaan 7, Dilsen-Stokkem

Meer informatie op elaisawellness.com

IJsjes voor iedereen

Volledig scherm Oyya © AS Deldycke

“Tijdens een uitje in Brugge is een ijsje vaste prik. Ik ga vaak bij OYYA, want bij de concurrentie aan de overkant staan ze in nog langere rijen. Op die manier probeer ik het wat in balans te houden. (lacht) Ik ga voor vanille en als ik in vorm ben voor nog een bol extra. Wel volgens de West-Vlaamse mantra: alleen als ik het verdien na heel hard werken. Erg, hè?”

Noordzandstraat 1, Brugge

Meer informatie op oyya.be

Quote In Brugge is er een koffiebar van de vrouw van nieuwsan­ker Lieven Verstraete. Je hebt er heerlijke vegan taart. Ingeborg

Bos aan zee

Volledig scherm De Duinbossen. © Westtoer

“Mijn favoriete wandelroute is die tussen Wenduine en De Haan. Ik ben echt een strandpersoon. Op het moment dat ik aan de zee ben, ontspan ik automatisch. In de Haan is er ook een strookje mooi boos: de Duinbossen. Triestig toch dat ik moet beginnen te spreken over strookjes bos? Maar in elk geval: daar vertoef ik graag.”

Zwarte Kiezel, De Haan

Meer informatie op natuurenbos.be/duinbossen-de-haan

Li O Lait

Volledig scherm Li o Lait. © rv

“Bij Li o Lait ga ik graag om bij te praten met vriendinnen. Het is de koffiebar van de vrouw van Lieven Verstraete. Je eet er bijzonder lekkere taart. Die is vegan, zodat je het gevoel hebt dat je gezond snoept. Ik drink graag koffie, maar hier kies ik voor de sapjes of een goede gemberthee bijvoorbeeld.”

Dweersstraat 30, 8000 Brugge

Meer informatie op liolait.be

Op het verlanglijstje

Volledig scherm Hotel Donny. © rv

“We hebben nooit iets aan zee gekocht, maar gingen altijd op hotel. Toen mijn zoon Robin jonger was, kozen we altijd voor Hotel Donny. Het was er een soort familieplekje. De uitbaters kenden ons op den duur en wisten perfect welke kamer we verkozen. Hun kinderen speelden met Robin. Ik nam er altijd een verzorging. Daar kwamen we echt tot rust. Het is zo lang geleden, we moeten er nog eens met heel de ‘club’ naartoe; met mijn man, mijn zoon Robin, mijn schoondochter Jade en hun baby Ruby.”

Donnylaan 17, De Panne

Meer informatie op hoteldonny.com/nl

