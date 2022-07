Van elkaar vastbinden tot seks met je beste vriendin: TikTok helpt je om je seksuele voorkeuren te ontdekken

Als je ‘kinktok’ intypt op TikTok, beland je in een wereld waar taboes niet onbesproken blijven. En je bent er niet alleen, want er zijn 10,9 miljoen mensen die de hashtag al bekeken hebben. Net zoals heel wat initiatieven, kwam ‘KinkTok’ op gang tijdens de coronapandemie. Ondertussen kunnen de meeste video’s op een miljoen likes rekenen.

Kijk en leer

Vergelijk het gerust met een klaslokaal, maar dan eentje met veel meesters en juffen. Want heel wat gebruikers geven elkaar ‘les’ over verschillende seksstandjes en manieren om ons libido te boosten. Al zijn er natuurlijk ook de meer kinky onderwerpen, zoals vastgebonden worden met kettingen en manchetten. En hoe je SM-speeltjes opnieuw proper maakt, zoals in onderstaande video. De focus ligt op kink-educatie en seksuele verkenning.

Er kwam ook wel wat kritiek op die duistere kant aan TikTok. Zo stellen sommigen zich de vraag of ‘gewone’ mensen wel seksuele voorlichting horen te geven, zonder dat ze er professioneel voor zijn opgeleid. En dan is er natuurlijk ook nog de leeftijd van de meeste gebruikers, want sinds de opkomst van TikTok werd het platform vooral weggezet als een jongerenplatform.

Ook voor Gen X

Mis poes, blijkt toch. Want ook de wat oudere generatie springt mee op de digitale kar. Daar heb je bijvoorbeeld TikTok-gebruiker Kane Wolfe voor. Hij heeft – onbedoeld – een gemeenschap opgebouwd voor vrouwen van middelbare leeftijd, die hem ‘daddy’ noemen. In zijn video’s heeft hij het over dom’s en sub’s, de twee rollen die je kan aannemen binnen BDSM-seks, en alles wat daarbij komt kijken. “Ik wil mensen helpen met het ontdekken van hun seksualiteit, op een manier dat in het dagdagelijks leven misschien niet lukt”, zei hij daarover in het Amerikaanse blad Input.

#domsublife #domsub #qinktok #quinktok ♬ Inspiration - WavebeatsMusic @kane.wolfe Role titles can be helpful, but there’s something more important… #dom Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie nog in dat rijtje van de 50 Shades of Grey-sfeer past, voor de iets wat oudere generatie, is TikTokker Rom Dom. Hij legt aan zijn volgers de verschillende soorten dominante rollen uit en wil aantonen dat BDSM-seks ook in een langdurige, liefdevolle relaties kan bestaan.

Een greep uit ‘het aanbod’

Waar ‘KinkTok’ ook bij kan helpen: geile praat verkopen tussen de lakens. Contentmaker Dan Thief legt in onderstaande video de vier best werkende zinnen uit. Van 'jij bent mijn kleine meid' tot ‘je lippen voelen geweldig’. En als we op de 89.000 likes afgaan, moeten ze wel werken.

Wie geprikkeld wordt, kan zelf eens een kijkje nemen op ‘KinkTok’. Wij stillen alvast de honger met enkele populaire video’s.

