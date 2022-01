Van een minimalistische jurk tot huwen zonder gasten: dit beloven 10 grote trouwtrends voor 2022 te zijn

De huwelijksindustrie bereidt zich voor op een nieuw jaar, hopelijk zonder een welbepaald virus als onwelkome gast. Trouwen ziet er ondertussen in elk geval een tikkeltje anders uit dan twee jaar geleden. Voor wie in 2022 van plan is om ‘ja’ te zeggen: deze nieuwe trends moet je kennen volgens huwelijksplatform House of Weddings.

1. Micro weddings

Na twee jaar trouwen met beperkingen zijn veel meer Belgische koppels tevreden met klein en fijn. Enter de ‘micro wedding’, ook wel de ‘ceremini’ genoemd. “Koppels vieren steeds liever ‘en petit comité’ en hebben de charmes van een intiem feest ondekt”, bevestigt weddingplanner Liesje van Haaster van Event’L. “Door alleen nog hun dichtste familieleden en vrienden uit te nodigen, kan het bruidspaar meer tijd besteden aan elke gast. Budgetten krimpen wel niet per se evenredig: vaak spendeert het koppel dan iets meer geld aan hun locatie, catering of bloemen.”

Volledig scherm De bruiloft van Anne-Lise (31) en Dorus (33). © Elke Van den Ende

2. Roaring twenties

Klein maar fijn? Vergeet het, denken andere koppels dan weer. Ze voelen die fameuze knaldrang en dat vertaalt zich naar feesten die de roaring twenties eer aandoen, en waarvoor kosten noch middelen worden bespaard. Wat wel belangrijk blijft: persoonlijkheid. Zo’n grote bruiloft moet nog altijd perfect ‘het verhaal’ van het koppel vertellen.

“Een oester- of sigarenbar, een parfumstation op de toiletten, een eigen ‘signature geur’ verspreid door kaarsen en geurstokjes: op de verlanglijstjes staan vaak de meest exquise items”, zegt weddingplanner Sophie Ickmans van Art of Events. “Ook originele wereldse corners doen het goed, denk bijvoorbeeld aan een zithoek met typische Marokkaanse thee en koekjes.”

3. Minimalistische jurk vs pure glamour

Eenzelfde dualiteit zien we als het op trouwjurken aankomt in 2022. Ofwel zullen bruiden voor minimalistische creaties vallen, voorspelt House of Weddings, ofwel voor extravagante glamourjurken. “Minimalistische jurken worden vooral gekenmerkt door een elegante look en een sobere snit”, zegt weddingplanner Isabelle Ghosez van Be Your Guest. “‘Glamour dresses’ zijn dan weer jurken met veel lovertjes, glitters en linten. Ze geven een soort rode loper effect, een sterke ‘Cannes Film Festival’-look.”

4. Hoe langer, hoe liever

Trouwen op één dag? Zo passé. “Een volledig huwelijksweekend is echt trending in 2022", zegt weddingplanner Davy Achten van Alle Gebeure. “Koppels hebben al zó veel moeten uitstellen, dat ze er sneller voor zullen kiezen om het samenzijn met hun gasten zo lang mogelijk te laten duren.”

5. Diepgang, details en beleving

Een feest volgens een vaste formule, in een gewone feestzaal: steeds meer koppels trekken er hun neus voor op. Ze willen een inspirerende locatie, een styling perfect op hun maat en een héél persoonlijke ceremonie, waarbij de gasten actief betrokken zijn. Elk moment, elk detail en elke belevenis moet kloppen. Ook wat het entertainment betreft, en dus wordt de traditionele DJ steeds vaker aangevuld met een live band, een bevriende muzikant of een silent disco. “Veel huwelijken beschikken intussen over een heuse ‘line -up’ van artiesten”, zegt weddingplanner Sophie Ickmans. “Zowel tijdens de ceremonie, de receptie, het diner als tijdens het dansfeest. En ook op andere vlakken draait alles rond het comfort van de gasten en hun beleving. Denk maar aan het voorzien van valet parking of een nanny service.”

6. Excentrieke uitnodigingen

Blitse kleuren, unieke materialen en verrassende ontwerpen typeren de uitnodigingen in 2022. “Enorm populair bijvoorbeeld zijn fluwelen uitnodigingen met goudfoliedruk”, zegt weddingplanner Liesje van Haaster. “Fluweel keert bovendien terug in de decoratie. Uitnodigingen in leer zijn ook populair.”

Een andere trend is volgens weddingplanner Eline van Elegant Events om je gasten uit te nodigen via een eigen ‘wedding website’. “Na een tijdperk waarin heel wat koppels soms twee of meer keer nieuwe trouwuitnodigingen moesten versturen, is dat wel handig. Via zo’n website kunnen koppels makkelijk actuele informatie delen met hun genodigden.”

7. Groen is de mooiste kleur

Het ecovriendelijke of duurzame plaatje van een trouwfeest blijft stijgen in de prioriteitenlijst van bruidsparen. Cateraars krijgen bijvoorbeeld vaker de vraag om een vegan bruidstaart te voorzien, en voor de bloemen vragen steeds meer koppels om lokale en seizoensgebonden ruikers. Onder het motto ‘koop lokaal’ gaan koppels ook steeds vaker aankloppen bij bruidsmode- en juweelontwerp(st)ers dicht bij huis.

8. Elopements

Een ‘elopement’: dat is trouwen met niet veel meer dan jullie tweetjes, vaak in het buitenland en zonder je omgeving op de hoogte te brengen. Dat concept stijgt in populariteit sinds de eerste lockdown, toen koppels niet veel meer dan hun getuigen en ouders mochten uitnodigen. Weddingplanner Aude François van The Beloved Nomad doet volgend jaar tien zulke ‘lovelopements’, zoals zij het noemt, en daarvoor had ze meer dan 250 geïnteresseerden.

Volledig scherm Marijke en Lorin kozen voor een 'lovelopement' in Cannes. © Studio Leau

“Het geeft je meer budget om van je trouw een idyllische, unieke ervaring te maken. Onlangs hadden we er eentje in Cannes. Het koppel verbleef in een hotel op een klif, kreeg er een spa-behandeling, dineerde er romantisch omgeven door niks dan kaarsen, deed een idyllische love shoot met een megagoede fotograaf. Dat koppel wilde een heel intiem en intens moment met hun tweetjes.”

9. Destination weddings

Dat destination weddings aanslaan, hoef je weddingplanner Aude François niet meer te vertellen. Zij doet alleen buitenlandse trouwerijen en haar agenda voor 2022 zit vol. “Mensen weten nu hoe saai het leven kan zijn en dat alles ons ontnomen kan worden. Dus willen ze bijzondere momenten extra hard vieren. Ze trouwen liever tegoei, in een prachtig landschap, onder de zon.”

Volledig scherm Filip en Maikel tijdens hun huwelijk in Ibiza. © Trix Eden Breuls / The Eden Stories

De populairste bestemmingen? Italië, met Toscane op kop, Spanje, Frankrijk en sinds kort ook Portugal. De guestlist is meestal een pak beperkter, maar het feest wordt dan weer vaak gespreid over meerdere dagen. “Zo kan je op 80.000 euro eindigen, maar ook op 15.000 euro. Je bent zeker niet altijd duurder af dan in België. In Zuiderse landen komt de catering bijvoorbeeld goedkoper uit. Zo kan je bijvoorbeeld drie dagen intens vieren in het buitenland met vijftig van je favoriete mensen voor quasi hetzelfde budget.”

We interviewden twee koppels die voor zo’n trouwweekend in het buitenland kozen. “Alles kan op een gezapiger tempo, met vakantiegevoel. Ons huwelijk is niet de dag van ons leven. Het is de week van ons leven.”

10. Sprookjesverlichting

Wat de decoratie van het feest betreft, is licht een belangrijke sfeermaker. En in 2022 zal sprookjesachtige verlichting het van het zijn, zegt weddingplanner Davy Achten. “Zulke kleine lichtjes en lampjes, in het Engels noemen we ze ‘fairy lights’, creëren een magische, dromerige sfeer op je huwelijk.” Plus, ze zorgen ook voor prachtige foto’s.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

