Van een huis aan de waterkant tot een boothotel: op deze 12 serene plekken vlak bij huis logeer je aan het water

Niets zo magisch en rustgevend als logeren op het water. En goed nieuws: er zijn genoeg mooie plekken in Nederland en België voor een rustig of romantisch weekendje weg. Van een lodge aan een vijver of een luxewoonboot met zicht op zwanen tot kamperen op een vlot. “Dé troef is het panoramische dakterras.”

Natuurhuisje in Waulsort‘

Wie even wil dromen van wonen aan het water, komt letterlijk en figuurlijk thuis in dit drijvende paradijsje. Beeld je in: een woonboot aan de oevers van de Maas, waar de tijd even bleef stilstaan. Er is plek voor vijf waterratten. Dé troef is ongetwijfeld het prachtige panoramische dakterras met een uitzicht van 360 graden. In de omgeving kan je wandelen, mountainbiken, ­kajakken, klimmen …

Natuurhuisje

Meer info vind je op natuurhuisje.be, prijs op aanvraag

Aqualodge in Maredsous

In de prachtige natuur nabij Maredsous strekt een collectie van mooie vijvers zich uit. Aan een van die vijvers vind je AquaLodge, oftewel zes mooie houten lodges die boven het water lijken te zweven. Elke chalet is uniek: de ene is wat groter, de andere heeft twee buitenterrassen. O ja, en de meeste hebben een gezellig houten bad. Wil je the extra mile gaan? Dan boek je nog een massage in je lodge. Zo zen in no time!

Aqualodge

Meer info vind je op aqualodge.be, vanaf 149 euro per nacht

Botel in Ophoven

Botel, dat is een heerlijke B&B in een boot die een vaste ligplaats heeft op Maasplas De Spaanjerd. Je logeert er in een van de vijf maxicabins met eigen douche of een comfortcabin met eigen bad en douche. In de gezellige loungebar kan je terecht om een spelletje te spelen bij een hapje of drankje. Even uitwaaien doe je met een stiltesloepje op de Maasplassen of bij een wandeling door het natuurgebied Koningssteen-Kollegreend. Wij houden deze boot niet af …

Botel.

Meer info vind je op botelophoven.be, vanaf 80 euro per nacht

Blokhutboot - 3 locaties

Een varend huis? Yes, in Nederland kan je een weekendje weg met een blokhutboot, en wel op vier verschillende locaties. Onze favoriet is De Biesbosch, omdat het er zo ongerept mooi is. Stel je voor: aanmeren waar je maar wilt, aperitieven op je boot tijdens zonsondergang, in slaap gewiegd worden en wakker worden met het gefluit van honderden vogeltjes. Met een beetje geluk spot je hier ook bevers en vossen. Eén ding is zeker: zo’n weekendje vergeet je nooit.

Blokhutboot.

Meer info vind je op blokhutboot.nl, vanaf 499 euro voor een midweek of weekend

Watervilla Zwarte Zwaan in Zaan

Alleen al de naam van deze plek belooft veel goeds. Zeg nu zelf: hoe statig klinkt ‘Watervilla Zwarte Zwaan’? Deze luxewoonboot behoort misschien wel tot een van de mooiste woonboten van Nederland. En hij is dan ook nog enorm groot, want er zijn twee verdiepingen, drie slaapkamers, een grote woonkeuken … Vanuit de zetel heb je een heerlijk zicht op eendjes en zwanen. En in de lente zie je de lammetjes door de weilanden dartelen.

Watervilla Zwarte Zwaan

Meer info vind je op boutiquehomesinholland.com, vanaf 495 euro per nacht

De Watervilla in Giethoorn

Giethoorn, het dorp van de vele kanaaltjes, pittoreske huizen en bruggetjes, wordt ook wel – en dat vinden wij terecht – Hollands Venetië genoemd. Leg een weekendje vast in De Watervilla en je hebt het gevoel dat je een week weg was! Je geniet er van alle luxe: twee slaapkamers, luxe badkamer, een buitenterras met haard … Vanuit de moderne woonboot heb je zicht op vogels, herten en de prachtige natuur.

De Watervilla

Meer info vind je op giethoornwatervilla.com, vanaf 400 euro voor een weekend

Kampeervlot - 2 locaties

Wil je een idyllische, maar best avontuurlijke overnachting beleven? Dan is een weekendje op een kampeervlot wellicht je ding. Met een Canadese kano vaar je in een tiental minuutjes naar je vlot, een houten hut op het water. Ter plaatse kan je ook stiltesloepen of sups huren om tochtjes te maken in de mooie omgeving. Kies zelf je locatie: midden in de Hollandse IJssel of op de Steenbersche Vliet nabij Bergen op Zoom. Hier ben je even helemaal weg van de wereld.

Kampeervlot

Meer info vind je op camping-raft.com/locaties, vanaf 112,50 euro per nacht

Natuurhuisje in Westmeerbeek

Jouw eigen huis aan het water, waar de zon heerlijk binnenvalt op een Steinway-piano. Klinkt als muziek in de oren, toch? Aan de rand van het natuurreservaat Het Goor nabij Westmeerbeek vind je een heerlijk vakantiehuis met een zonovergoten terras. Haal je hartje op in een unieke setting tussen de bomen, kikkers, koekoeken en zoveel meer!

Natuurhuisje

Meer info vond je op natuurhuisje.be, vanaf 910 euro voor een week

Wikkelboat in Rotterdam en Den Bosch

Wikkelboats zijn knap vormgegeven en duurzame tiny houses die op een vlonder aan het water staan. De naam verwijst naar de laagjes golfkarton die rond de bovenzijde van de boot zijn gewikkeld. Je wordt er wakker op het water in het indrukwekkende Rotterdam of midden in het hippe centrum van Den Bosch. Klaar voor een bijzondere overnachting?

Wikkelboat

Meer info vind je op wikkelboat.nl, vanaf 399 euro voor een weekend

Breezand in Vrouwenpolder

Wakker worden met het geluid van de zee én een prachtig uitzicht op de golven … Enter de mooie slaapstrandhuisjes op het strand van Vrouwenpolder. Ze zijn gezellig ingericht, met een vleugje boho. Denk veel hout, lichte tinten, gezellige rieten lampjes … En voor de beachlovers zijn er twee ligbedden en een windscherm voorzien. Aloha, Vrouwenpolder!

Breezand.

Meer info vind je op breezandvakanties.nl, vanaf 850 euro voor een weekend

Roompot in Grevelingen

Deze huisjes aan het Grevelingenmeer ademen een coole, maar ook heel gezellig surfvibe. Stel je voor: chillen in een hangmat met zicht op het water, en wie weet zelfs een zeehond. Of barbecueën met een prachtige zonsondergang op je netvlies. Of uren wandelen langs kreken, watervogels spotten en een terrasje doen in de gezellige dorpjes in de omgeving. Even weg van alles. Wij zijn … verkocht!

Roompot Grevelingenstrand.

Meer info vind je op roompot.nl, vanaf 586 euro voor een weekend

Terherne haven in Friesland

Is Friesland nog onbekend en onbemind voor je? Overweeg dan zeker een weekendje weg en ga logeren in Terherne Haven. Hier hebben ze huisjes in de haven, dus je zit letterlijk aan het water. Huur een sloepje en ontdek het prachtige ‘Fryslan’. Wil je het actiever, huur dan een sup of kano. Forever Fryslan-fan!

Terhernehaven.

Meer info vind je op terhernehaven.nl, vanaf 263 euro voor een weekend

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Het nieuwe aprilnummer ligt nu in de winkel.

