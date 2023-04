Van de paus tot Bella Hadid of Sam Smith: erbij lopen als een Michelinmannetje is hip

Van gigantische laarzen tot een jas die op een kussen lijkt. Wie dé modetrend van 2023 volgt, draagt een dik pantser aan opgeblazen kleding. Van bekende sterren als Bella Hadid, Katie Holmes of Hailey Bieber tot de gewone mens op straat: iedereen is fan. Waarom verkleden we ons plots zo graag als Michelinmannetje?

Modeland ruilt tegenwoordig de woorden ‘luxe’ en ‘elegant’ in voor ‘gewatteerd’ en ‘kussenachtig’. Kleding en accessoires die worden opgeblazen tot volumineuze silhouetten domineren namelijk de catwalks. Én ook steeds vaker het straatbeeld.

De trend begon toen Prada gewatteerde versies van haar klassieke loafers en handtassen op de markt bracht. Een opvallende keuze, die dan ook druk besproken werd op sociale media zoals TikTok. Daarna sprongen andere modehuizen ook op de gewatteerde kar en zo werd puffy fashion een begrip in de industrie. Van het bomberjack van Loewe tot de hilarische ballonbroek van MIU MIU: de voorbeelden zijn legio.

Volledig scherm Prada's puffy versie van klassieke loafers, ‘puffer jacket’ van Loewe en gewatteerde broeken door MIU MIU. © Prada, Loewe, Getty Images

Dé look van het moment

Niet alleen grote luxemerken experimenteren met ballonachtige looks, ze zijn ook te vinden in de fastfashionketens om de hoek. Van plofjassen tot gewatteerde sjaals, handtassen en zelfs haaraccessoires, de winkels liggen er vol mee. En ze worden gretig gedragen op straat, omdat ze zowel comfortabel als stijlvol zijn.

Dat de trend heel ver gaat, bewees ook een recente foto die viraal ging. Daarop was de paus te zien in een blitse witte jas. De foto verbaasde mensen wereldwijd, maar was fake. De afbeelding werd gemaakt dankzij een AI-programma.

Hetzelfde effect als bubbeltjesplastic

Waarom we zo massaal fan zijn van puffers? Het antwoord is simpel: volgens mode-experts voelen de dikke kussenachtige stoffen als een warme omhelzing op de huid. Dat past mooi bij onze nood aan veiligheid en geborgenheid in een onzekere wereld. Door de coronapandemie en de recente energiecrisis kent onze economie een flinke recessie en zijn veel mensen bang voor de toekomst.

Volledig scherm Handtas van Coach, The Puffer Case en een sjaal van Jil Sander. © Zalando, The Puffer Case en Getty Images

Sommige modeliefhebbers beweren zelfs dat een pufferige handtas prima dienst kan doen als stressbal. Het model is naar ’t schijnt heerlijk om in te knijpen en zorgt zo voor een snelle dopaminekick. Het is vergelijkbaar met het fijne gevoel dat je krijgt als je bubbeltjesplastic laat ploffen.

Al zijn puffers ook dramatische eyecatchers

Meer dan comfortabel zijn de ontwerpen dramatisch te noemen. Exact om die reden zijn ze zo populair bij celebs. De vaak overdreven grote silhouetten zijn echte blikvangers die een look meer volume en extravagantie geven. Perfect voor de rode loper dus. Zo verscheen zanger Sam Smith onlangs op de BRIT Awards in een latex ballonnenpak.

Op straat zie je ook bekende sterren als Bella Hadid, Katie Holmes of Hailey Bieber ermee rondlopen. En ook de Belgische TikTokker Tybe Hendrickx is fan van de nieuwe trend. Via AliExpress kocht hij dupes van de MSCHF Big Red Boots, die geïnspireerd zijn op de animatieserie Dora. “Ik vind deze schoenen ideaal voor events. Let’s choqueer België. I don’t care”, vertelt hij in een van zijn filmpjes.

Kortom, bekende sterren en influencers pakken er graag mee uit. Maar los daarvan staat iederéén ermee, of je nu modeliefhebber bent of eerder praktisch ingesteld.

Volledig scherm Sterren als Hailey Bieber, Katie Holmes en Bella Hadid zijn fan van de puffer-mode. © Getty Images

