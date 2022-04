Van de minirok tot de vloeiende broek van satijn: deze kledingitems zal je dit voorjaar overal zien

Kermit de Kikker als stijlicoon: dit seizoen kleden we ons in ’t groen. Modegoeroe Hilde tipt 14 hippe stukken

Van gras tot appeltjes: groen is dit voorjaar de kleur to wear. De kleur van duurzaamheid en positiviteit die ons vrolijk maakt. Je kan je van top tot teen kleden in de tint, of kiezen voor één stuk dat de aandacht trekt. Modegoeroe Hilde Geudens selecteert een aantal items die dit seizoen een plaats verdienen in je kleerkast.

24 april