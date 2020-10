Van de Amy Winehouse-eyeliner tot een natuurlijke glow: dit zijn de beautytrends voor 2021

Goed nieuws voor wie liever niet te veel tijd in de badkamer doorbrengt, want de naturelle look is een blijvertje. Val Garland: “Voor het komende seizoen zie ik veel uiteenlopende trends opduiken en dat is fijn. Enerzijds gaat er veel aandacht naar een gezonde glowy skin en een natuurlijke uitstraling. Anderzijds zien we ook het tegenovergestelde: looks met meer aandacht voor grafische elementen en scherpe contouren voor oog- en lipliners.” Een opvallend contrast? Niet echt, vindt de make-upartieste. “In de huidige maatschappij beginnen we make-up en ideaalbeelden meer en meer te relativeren. Make-up vandaag is een manier om je uit te drukken, om volledig jezelf te kunnen zijn, zonder grenzen. Jij als persoon bent tenslotte diegene die beslist hoe je jezelf wilt uitdrukken, en niemand anders.” En dat vertaalt zich nu eenmaal in heel verschillende en uiteenlopende trends.