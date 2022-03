Van de 80/20-regel tot creatief customizen: 7 tips om je kast een duurzame make-over te geven

We eten steeds vaker plantaardig en veggie, verkiezen staycations boven verre vliegvakanties naar tropische oorden en ruilen de auto in voor de fiets of rijden op z’n minst elektrisch. Een pluim voor ons! Maar wat met onze kledingkast? Al je outfits een groene upgrade geven lijkt een huzarenstukje, maar met deze 7 tips maak je je garderobe al een heel stuk duurzamer.

1. Ken jezelf

Marie Kondo toonde hoe we orde scheppen in de chaos en leerde ons bewust nadenken over onze aankopen. Ga niet shoppen als je je slecht voelt, koop geen outfits voor dat illustere streefgewicht. Shop bewust, zodat je volop kunt mixen en matchen met items die je al hebt. Dat gaat makkelijker als je weet welke materialen, kleuren en pasvormen je staan. Scan je kast en vraag eventueel raad aan je lief of een goede vriendin. Zo weet je welke items je troeven in de verf zetten als je nog eens een winkel binnenstapt.

2. Maak een ander blij

Heb je je toch laten vangen en zit je nu met een miskoop opgescheept die je seizoen na seizoen dieper in je kast duwt? Maak er korte metten mee en breng die items naar de Kringwinkel. Jij bent er vanaf en je maakt er iemand anders blij mee. Of organiseer een swapparty met je vriendinnen. Wie weet staat dat ene vervloekte item wel prachtig bij je bestie?

3. Draag door en customize

Wat je niet weggooit, hoef je niet te vervangen. Draag je stuks dus zo lang mogelijk. Een knoop die mist? Een gat in je jeans? Spring even bij de naaister binnen of ga zelf aan de slag. Wie de smaak te pakken heeft, kan nog een stap verder gaan en een saai stuk omtoveren tot een echte showstopper. Naai kleurrijke patches op je broek, speld een broche op je blouse of waag je aan de tie-dyetrend en maak met wat textielverf van een wit T-shirt een unieke blikvanger.

4. Kies voor zacht en natuurlijk

Hangt je kast vol met toxische, synthetische materialen? Probeer beter te doen. Investeer in natuurlijke, duurzame materialen zoals biokatoen, linnen, hennep en bamboe of ga voor gerecycleerde materialen. Bovendien zijn die ook veel zachter voor je huid. Je lijf, je gemoedsrust en de planeet zullen je dankbaar zijn.

5. Blijf bij je stijl

Ben je een echt denimmeisje? Koop dan geen vijf nieuwe zomerjurken. Ben je fan van flowerpower en alles dat wappert in de wind? Koop dan geen boyfriend jeans. Ken je stijl en stick to it. Pas daarbij de 80/20-regel toe. 80% van je nieuwe outfits moet matchen bij je eigen stijl, 20% is voor de speciale stuks waar je op feestjes mee wil uitpakken. Zo eindig je als vanzelf met een tijdloze capsulecollectie waar je lang zoet mee bent.

6. Wees lief voor je kleding

De lente staat voor de deur. Zet je droogkast dus even op non-actief en laat je outfits drogen in de zon. Of beter nog, was meteen ook wat minder. Heel wat kleding kun je immers gewoon laten luchten. Goed voor je garderobe en het milieu. Al dat wassen doet je kleding sneller verslijten, om nog maar te zwijgen over al dat water dat wordt verspild.

7. Shop trendy, maar bewust

Toch een nieuwe jeans nodig om allerlei items uit je kast mee te combineren? Met haar nieuwe denimlijn bewijst C&A dat hip, betaalbaar én duurzaam perfect kunnen samengaan. Die wordt uit gecertificeerd biokatoen geproduceerd in de gloednieuwe Factory for Innovation of Textiles in Duitsland, kortweg FIT. Waar een normale jeansbroek met zo’n 70 liter water wordt gemaakt, heeft de FIT-jeans genoeg aan 10 tot 15 liter. En daar komen geen chemicaliën of bleekmiddelen aan te pas. De hightechfabriek draait bovendien volledig op hernieuwbare, groene energie. Mooi in je kast, goed voor het milieu.

Recht vanuit de CO²-neutrale FIT in je kast: shop de duurzame denimcollectie van C&A online of in de winkel en kies voor blauwe jeans die net dat tikkeltje groener is.