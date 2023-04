Van chiwalking tot floatfit: deze 4 onbekende sporten zijn het proberen waard

Joggen, fietsen of zwemmen is zo 2020. Dit jaar hebben sporters die zin hebben in een nieuwe uitdaging, keuze genoeg. Van krav maga, zelfverdediging voor 8- tot 88-jarigen, tot roundnet, floatfit of chiwalking: deze unieke fitnessactiviteiten boosten je conditie zonder saai en voorspelbaar te zijn. “De oefeningen werken over je hele lijf spierversterkend.”

Volledig scherm © ThinkStock

Combineer tai chi met wandelen en je krijgt een techniek die zowel lichaam als geest soigneert. De holistische sport chiwalking is een allemansvriend.

Jong of oud, doorgewinterde sportieveling of voorzichtige beginneling: iedereen kan chiwalken, zegt chiwalking-instructeur Cor Knipmeijer. “Het grote verschil met het reguliere wandelen, is dat chiwalking vanuit de kern gebeurt. Chiwalking maakt gebruik van het tai-chi-principe: ‘de naald in ­watten’. Beeld je een stalen naald in een bolletje watten in: de naald staat voor je sterk uitgelijnde houding, de watten zijn je ontspannen ledematen.

Bij chiwalking benut je de zwaartekracht: het zwaartepunt komt voor je voeten te liggen. Dat gaat als volgt: “Beweeg vanuit een rechte houding en laat je iets naar voren vallen. Til je voeten op zonder af te zetten en ontspan je onderbenen. Je voet komt dan met een licht gebogen been iets voor je lichaamszwaartepunt neer, gevolgd door je lichaamsgewicht. ­Ondersteun de beweging met een ­armzwaai. Zo maak je een ­soepele ­wandelbeweging, zonder ­o­nnodige ­spierkracht.”

“Chiwalking is heilzaam”

Dat kan in het begin onwennig aanvoelen. “Van nature is lopen een valbeweging. Dat zie je bij kinderen, die zich anders voortbewegen dan wij. Maar als we ouder worden, groeit de angst om te vallen en leunen we eerder achterover. We steunen niet op de zwaartekracht, maar op extra spierkracht. Zo krijg je sneller te maken met blessures. Met chiwalking voorkom je pijn aan heupen, schouders en onderrug. Daarom is chiwalking zo heilzaam voor mensen met parkinson en artrose.”

“De chiwalkingmethode is holistisch: door bewust met de techniek bezig te zijn, kruip je uit je hoofd. We luisteren vandaag te weinig naar ons lichaam. Maar als je je op de juiste manier voortbeweegt, pluk je daar in het dagelijkse leven de vruchten van. Zo zal je bijvoorbeeld ook achter je bureau een goede houding aannemen.”

Waar kan jij het uitproberen? Cor Knipmeijer: “Het boek ChiWalking van Danny en Katherine Dreyer, YouTube-instructievideo’s (zoek op ‘chiwalking tutorial’) en de informatie op ons platform Chirunning.nl geven je al inzicht in de techniek. Een workshop chiwalking door een ervaren instructeur helpt je verder op weg. In Nederland zijn er 22 instructeurs, in België momenteel helaas niemand. Daar komt hopelijk snel verandering in: door de pandemie is er steeds meer belangstelling voor de sport.”

Volledig scherm © ThinkStock

Wil je graag je hele lichaam trainen, tegelijkertijd je evenwicht oefenen én ben je niet bang om kopje-onder te gaan? Wie zich aan floatfit waagt, fitnest op een drijvend, opgeblazen board.

Floatfit zag het levenslicht in Engeland, maar steeds meer sportievelingen uit eigen land raken stilaan verknocht aan de bijzondere work-out. “Bij floatfit doe je oefeningen op een opgeblazen en drijvend board, dat we een aquabase noemen”, legt instructeur Killian Borms uit.

“Je traint op kracht, uithouding en coördinatie, maar je mag ook je evenwicht niet uit het oog verliezen. Het water is de ­funfactor: raak je uit balans, dan maak je een verfrissende duik. Naast sportieve voldoening is dus ook hilariteit verzekerd.”

Minder intensief op het water als op het land

Er zijn verschillende varianten van de sport. Je kan bijvoorbeeld een klassieke yogales op het water volgen. Door de aquabase is dat een flinke uitdaging: je moet door de drijvende mat nog meer op je evenwicht letten. “Maar je kan bij floatfit ook kiezen voor een HIIT-training”, legt Borms uit. “Bij een high intensity interval training wissel je intensieve oefeningen – pompen, sit-ups, lunges ... – af met korte rustpauzes. Daardoor laat je je hart beter pompen, maar belast je je gewrichten niet te zwaar.”

Hoewel je bij floatfit intussen ook je evenwicht traint, is een HIIT-training op een aquabase toch minder intensief dan op het land. Daar is één simpele verklaring voor: omdat je geregeld van je plank afdondert, zijn er bij de HIIT-training meer rustmomenten.

De ideale cardiowork-out?

De gezondheidsvoordelen van floatfit deelt Killian Borms op in drie grote pijlers. “Allereerst breng je met de sport je evenwichtsgevoel op punt. Ten tweede zijn de oefeningen op de aquabase over de hele lijn spierversterkend: je traint je corestabiliteit (hallo, buikspieren!), maar ook je benen en je armen. Tot slot is floatfit een ideale cardiowork-out: door de continue zoektocht naar balans haal je een hoge vet- en calorieverbranding en verbeter je je conditie.”

De instructeur raadt de sport af voor mensen met rug- of knieklachten. “De oefeningen zijn gemiddeld gezien te intensief voor mensen die last hebben van slijtage of artrose. Ik ben bang dat je zo blessures en pijnklachten in de hand werkt. Verder is floatfit in principe geschikt voor alle leeftijden. Tussen de personen in mijn les vind je zowel zestienjarigen als vijftigplussers. Iedereen is dus welkom, op voorwaarde dat je kan zwemmen natuurlijk. (lacht)”

Waar kan jij het uitproberen? Er zijn intussen al verschillende sportcentra (met zwembad) die groepslessen floatfit aanbieden, zoals in Merchtem, Londerzeel, Genk, Gent en Antwerpen. Een sessie duurt zo’n 30 à 40 minuten.

Volledig scherm © RF

Drie compagnons, een balletje en een net dat verdacht veel op een kleine trampoline lijkt. De teamsport Roundnet is naast technisch vooral erg toegankelijk. Van Amerikaanse origine, behoorlijk ­explosief, maar vooral heerlijk amusant. Je speelt roundnet, dat nog het meest wegheeft van volleybal, met vier personen. Verdeeld over twee teams stel je je op rond een net, dat erg lijkt op een trampoline.

Het spel begint als één van de spelers de bal opgooit en in het net slaat. De tegenstander heeft dan drie slagen om de bal terug in het net te krijgen. Kan het andere team de bal niet meer in het net slaan, dan krijg je een punt. Wie als eerste de kaap van 21 punten rondt, wint de set.

“In de volksmond wordt roundnet ook ‘spikeball’ genoemd”, zegt roundnetcoach Jurre Baguet. “Maar dat is eigenlijk de naam van het bedrijf dat roundnet-speelsets maakt en de sport in de VS zo opnieuw op de kaart zette. De sport ontstond in de jaren tachtig, boomde opnieuw rond 2010 en waaide vijf jaar later over naar Europa.”

Vandaag is roundnet erg populair in ons land. “Er zijn clubs van aan de kust tot in Limburg. Die vind je meestal in de grotere steden, zoals Oostende, Brugge, Gent en Lier. Op het Belgisch kampioenschap dit jaar deden bijna 130 teams mee, zowel mannen als vrouwen. Ter vergelijking: in 2018 hadden veertig teams zich ingeschreven voor het toernooi.”

“Niet vergelijkbaar met krachttrainingen in de fitness”

Roundnet is een erg technische sport. “Een uitstekende oog-handcoördinatie is vereist. Je moet ­ervoor zorgen dat de bal mooi in de palm van je hand terechtkomt, en het is belangrijk dat je de bal vanaf een zekere afstand mooi tegen het net kan slaan. Roundnet is ook ideaal om je reactiesnelheid te trainen. Omdat de sport zo explosief is, bouw je er spiermassa door op. Niet vergelijkbaar met krachttrainingen in de fitness, maar dankzij roundnet word je wel atletischer.”

Je kan de sport beoefenen vanaf 12 jaar als je balvaardig bent, maar meestal beginnen beoefenaars op hun veertiende. “Hoe later je je aan roundnet waagt, hoe moeilijker het wordt om de techniek onder de knie te krijgen. In onze club zijn de meesten tussen de 20 en 30 jaar oud.”

Waar kan jij het uitproberen? Roundnet speel je niet per se in clubverband, het kan bovendien overal. “Je hebt genoeg aan jezelf, drie vrienden, het balletje en het netje. Je vindt de benodigdheden in sportspeciaalzaken. Een roundnet-set heb je al vanaf zestig euro, wat de sport erg toegankelijk en relatief goedkoop maakt. Zeker in Gent is de sport bijzonder populair. In de zomermaanden zie je steeds vaker groepjes vrienden roundnetten in parken of op het strand van de Blaarmeersen.”

Volledig scherm © Getty Images

Zelfbescherming, functionele fitness, maar vooral veel plezier. Dankzij de verdedigingsdiscipline krav maga sta je – letterlijk – sterker in het leven. “Krav maga is efficiënte zelfverdediging, voor 8- tot 88-jarigen”, vertelt instructeur Luc Van Laere. “Dat mag je letterlijk nemen: onze oudste deelnemer was een dame van 83 lentes jong. (lacht)”

De verdedigingskunst kent zijn oorsprong in het Israëlische leger. “We leren mensen omgaan met verschillende vormen van agressie en geweld. Je leert jezelf en je naasten beschermen, vechten is een deel van het verhaal. Maar je leert ook de-escaleren, vermijden en zelfs weglopen”, vervolgt Luc.

“We werken, kortom, op snelheid, explosiviteit en reactiesnelheid. Daar komt een fysieke component bij kijken: met een goed onderhouden conditie en voldoende spierkracht raak je makkelijker uit een greep. Daarom is krav maga meteen ook een work-out. We bieden drie intensiteiten krav maga aan: van de essentials met zeer licht contact tot de combatvorm, waarbij onder ­andere een helm verplicht is. Wil je ­liever ­alleen met vrouwen trainen, dan kan dat, onder begeleiding van een vrouwelijke instructeur.”

In de winkel, de auto of een dancing

Ongeveer de helft van de mensen die krav maga beoefenen, hebben een nare ervaring achter de rug. “De anderen zijn hier binnengestapt omdat ze meer wilden bewegen”, vertelt Luc.

“Onze trainingen beginnen met een functionele opwarming, gevolgd door een techniektraining, waarbij we ontsnappings- of verweertechnieken uitvoeren. Het laatste kwartier voorzien we een scenario. We hebben verschillende scenarioruimtes gebouwd: zo is er een volledig uitgeruste winkel, een dancing, en we hebben ook een auto. We sluiten af met een coolingdown.”

“We trainen met contact, er is dus altijd een risico op blessure. Maar de nadruk ligt op verantwoord trainen. Bij krav maga is er ook geen sprake van geldingsdrang of competitie. Het groepsgevoel is daarentegen supersterk.”

Waar kan jij het uitproberen? In vrijwel elke Vlaamse grootstad is er een club waar je krav maga kan beoefenen, in Antwerpen vind je de grootste. De duurste formule is betalen per les (20 euro), maar je kan ook een jaar- (950 euro) of zelfs lifetime-abonnement (2.750 euro) nemen. “Na zo’n 40 lessen zou je de basistechnieken moeten kennen. Nog eens 40 lessen later zou je ze ook moeten kunnen toepassen in een onverwachte stresssituatie. Kom je 2 keer per week trainen, dan zit je binnen het jaar op een redelijk niveau.”

Dit artikel komt oorspronkelijk uit Goed Gevoel. Het nieuwste aprilnummer ligt nu in de winkel.

