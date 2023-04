Van cannabisbrood tot pikante koffiesiroop: 9 nieuwe foodtrends die bewijzen dat dit jaar lekker spannend zal zijn

Als echte bourgondiërs weten wij, Vlamingen, wat goed en lekker is. Maar wat is er momenteel trendy in onze keukens en restaurants? Wij brengen je up-to-date. Van southern seafood tot exclusieve diners op geheime locaties.

Crazy cocktail

Volledig scherm © rr

Steeds meer cocktailbars pakken uit met de gekste glazen. Van oversized tot rechtuit bizar. Waarom drinken uit een klassieke tumbler als dat ook kan uit het achterste van een glazen vogeltje?

Vogelglas van Operitacx via amazon.nl - 42,03 euro

Bon Bon van hellemardahl.com - 330 euro

Surrealistisch zoet

Volledig scherm © rr

Ceci n’est pas une pomme. Surrealisme viert hoogtij in de mode en in interieurdesign. Ons eten kon niet achterblijven. Toprestaurants halen hun innerlijke Magritte boven en maken zoetigheden die er tegelijk surrealistisch en hyperrealistisch uitzien. Zo krijg je als dessert bij Comme Chez Soi in Brussel een appel met shisoblaadjes, en bij driesterrenrestaurant Zilte een bijna levensechte kers als mignardise bij de koffie.

Meer info vind je op commechezsoi.be - zilte.be

Hotsaus voor bij de koffie

Volledig scherm Burni pikante saus voor in de koffie. © rr

De jongste jaren zijn hotsauzen – tja – hot. Je pimpt er je pasta, noedels en pizza’s mee. Maar nu is er ook een om in je koffie of cocktails te doen. De primeur in Europa is voor de Belgische start-up Burni – heet van de naald. Voorlopig kan je het ­alleen proeven in geselecteerde horeca. Extreem spicy is het niet, het geeft vooral een beetje dat pittige gembergevoel in je drank. Krijgt zeker navolging!

Meer info vind je op instagram.com/burnispicedcoffee

Secret supper clubs

Volledig scherm © rr

Beleving is al jaren hét buzzword. Ondanks onze budgettaire beperkingen gaan we nu vooral op zoek naar exclusieve ervaringen die lang blijven hangen. Daarin past ook de ‘secret supper club’, die je meer en meer ziet. Het Antwerpse Nala geeft er dit weekend nog een, en wil dat regelmatiger doen. De geheime locatie en dresscode geven ze pas een dag op voorhand prijs.

Meer info vind je op nala.be

Corn ribs

Volledig scherm Corn ribs. © rr

Op TikTok gingen deze ribbetjes van maïs viraal. Ze zijn thuis makkelijk te maken: een maïskolf koken, hem in kwarten snijden, marineren naar keuze en dan alles bakken. ­Intussen duiken ze hier en daar ook op het menu van restaurants. Wij spotten ze onder meer bij PLANTn, de 100% plantaardige bistro van sterrenchef Bart De Pooter in het luxehotel Sapphire House Antwerp. Een kolfje naar onze hand.

Meer info vind je op sapphirehouseantwerp.com

Crab boil

Volledig scherm Crab boil. © rr

Zeevruchten en schelpdieren eten en je handen schoon houden? Doe geen moeite! Naast de traditionele plateau de fruits de mer – al dan niet in een toren – maken ook de ‘crab boils’ of ‘seafood boils’ opgang. Het fenomeen waarbij gekookt seafood op een hoopje wordt gegooid, komt uit Louisiana. Bij het Antwerpse visrestaurant Marineau is het elke donderdag vaste kost.

Meer info vind je op marineau.be

Cannabisbrood

Volledig scherm Cannabisbrood. © rr

Het is duizelingwekkend hoe cannabis zijn slechte imago van zich aan het afschudden is. Het duikt overal op – van beauty en shakes tot oliën, in de haute cuisine en nu ook in brood. Een brood van hennepzaden bestond al, maar nu Le Pain Quotidien het serveert, gaat het mainstream. Geen zorgen, high word je er niet van, happy des te meer.

Meer info vind je op lepainquotidien.com

Zoete aardappel op Japanse wijze

Volledig scherm Satsuma imo. © rr

Onze zoete aardappel met zijn oranje schil is intussen helemaal ingeburgerd, maar er is een kaper op de kust: de satsuma imo. ­Oftewel de Japanse zoete aardappel, voor de vrienden. Hij onderscheidt zich met zijn paarse schil en witte vruchtvlees dat geel wordt bij het koken. Al lang een vaste waarde in Japanse restaurants, maar vorige maand gingen ook tal van Brusselse patissiers overstag. Boem patat!

Meer info vind je op satsumaimo.be

Koken met hibiscus

Volledig scherm Hibiscus. © ThinkStock/ rr

Zijn zure smaak is te vergelijken met veenbes, maar de hibiscus gaat er voor de rest in als zoete broodjes. Het ambachtelijke ijs van het jaar is gemaakt met hibiscus, en ook KitchenAid lanceerde al recepten met de roodroze tropische vrucht.

Lees ook: