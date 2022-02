Van ‘bucketlistreis’ tot ‘ecotrippen’: zo reizen we in 2022. “Voor 45 euro per nacht slaap je in de Malediven”

Na twee moeilijke jaren beginnen we weer te dromen over ‘normale’ vakanties. Maar wat is normaal anno 2022? Waar trekken we dit jaar naartoe? Trendanalist Herman Konings definieert de zes grote reistrends waar we ons aan mogen verwachten, en drie gehypete bestemmingen. Alles kan, het geld moet rollen en het genot is onbetaalbaar. “De impact van COVID-19 op ons reisgedrag is enorm.”

1. Bucketlistreis

Volledig scherm © ThinkStock

Herman Konings: “‘Waarom nog wachten’ zou ook een goede naam zijn voor deze trend. We hebben gezien dat het ineens over kan zijn, en dat heeft ons aan het denken gezet. Techgigant Expedia deed een onderzoek bij 12.000 reizigers, en 65 procent daarvan wilden niet langer wachten met de reis van hun leven. Mensen zijn bereid om veel uit te geven aan de verplaatsing, en sparen ter plaatse met hun verblijf wat meer uit.”

Onze tip: budgetvriendelijk Malediven. Al betaal je voor de houten huisjes in het water wel de volle pot. Ga in de plaats naar het Pelican Beach Hotel in Maafushi. Mooie luxekamers waar je zo’n 45 euro per nacht betaalt.

2. Sneeuwpret

Volledig scherm © rr

Herman Konings: “Niet alleen onze eigen mijlpalen, ook die van en met de familie hebben we moeten missen. Airbnb liet in hun eigen trendrapport weten dat familietrips bij hen de snelst stijgende categorie boekingen is. Met drie generaties samen op reis wordt dus geen uitzondering meer. We zien ook – na alles wat onze jongeren en scholieren hebben moeten doorstaan – dat zij meer en meer inspraak hebben in het type reis. Ideaal voor zowel opa en oma als de kinderen? Op skitrip!”

Onze tip: het Zwitserse skidorp Laax is meer dan familievriendelijk, met een minipretpark voor de allerkleinsten. Terwijl de ouders en opa en oma op de piste staan, krijgen de kinderen skiles verpakt als theatershow. Je kunt ter plaatse een ‘last day pass’ kopen. Een symbolische skipas voor 23 april 2056, de laatste dag dat er waarschijnlijk nog geskied kan worden op de smeltende gletsjer. Per skipas neutraliseer je 1.000 kg CO₂ en wordt er 10 minuten aan die laatste dag toegevoegd.

3. Op de rails

Volledig scherm © rv

Klimaatverandering, we kunnen er niet omheen. Herman Konings bevestigt: “Tijdens de lockdown zagen we dat de lucht veel helderder werd, onder andere doordat al het transport stillag. We zien – gelukkig – dat meer en meer mensen zelf actief hun steentje willen bijdragen aan een beter klimaat. Al enkele jaren geleden kwam uit Zweden de term ‘vliegschaamte’ overgewaaid, en dat raakt nu steeds meer ingeburgerd. Ook daarom zullen dit jaar meer mensen de trein nemen om op vakantie te gaan.”

Onze tip: neem eens de nachttrein naar Wenen. Je vertrekt ’s avonds in Brussel-Noord en wordt ’s ochtends uitgeslapen wakker in de Oostenrijkse hoofdstad.

4. Eens goed uitwaaien

Volledig scherm © rr

Ook een gevolg van de pandemie: er is veel meer aandacht voor mentale gezondheid. Volgens Herman Konings de meest interessante ontwikkeling. “Door de pandemie waren we uit evenwicht, maar we staan nu terug op stabiele grond. We hebben dus de ruimte om aan onze mentale gezondheid te werken. Zo zijn er hotels die bezig zijn met trajecten rond mental coaching en kan je zelfs met mental coaches op ski- of surftrip.” The Washington Post pakte eerder dit jaar al uit met ‘het nieuwe hygge’ en bombardeerde ‘uitwaaien’ tot nieuw trendwoord. Mentale gezondheid door de problemen uit je hoofd te blazen, eigenlijk.

Onze tip: uitwaaien op Ameland. Dit bijzonder mooie Waddeneiland heeft 27 kilometer strand, en naast heel veel wind heb je hier ook prachtige zonsondergangen.

5. Decadent knallen

Volledig scherm © rr

“Vorig jaar kozen onze noorderburen ‘knaldrang’ uit tot woord van het jaar. Dat is het gevoel van de roaring twenties, dat we nu opnieuw meemaken. De riem mag er voor sommigen echt even af.”

Onze tip: Parijs, hart van decadentie. Champagne drinken en oesters eten met fenomenaal uitzicht op de Eiffeltoren bij Girafe, en daarna een slaapmutsje drinken in de rooftopbar van Rochechouart. Dat is een schitterend art-decohotel met zicht op Montmartre. Verplaatsingen doe je uiteraard met Uber; de metro is maar gewoontjes.

6. Trippen op trip

De focus op de mentale gezondheid gaat voor sommigen nog een stapje verder, ziet onze trendwatcher: “Er heerst een drang naar diepere spiritualiteit”, zegt Konings. “Zo kan je bijvoorbeeld op ayahuascareis gaan, waarbij je met een Zuid-Amerikaans drankje begint te hallucineren en volgens velen een echte spirituele ervaring hebt. Ook bij onze noorderburen kan je trouwens begeleid trippen. Dit gaan we in 2022 wat vaker terugzien.”

Onze t(r)ip: via fieldtriphealth.com boek je een begeleide truffeltrip in Amerika, Canada of ... Amsterdam.

TOP 3 HIPSTE REISBESTEMMINGEN

1. Berat, Albanië

Volledig scherm © rr

Komt het door het Nederlandse ‘Wie is de Mol?’ dat hier dit jaar plaatsvindt? Is het door de populariteit van Rita Ora en Dua Lipa, die beiden Albanese roots hebben? Of zijn het toch de prachtige stadjes en adembenemende natuurparken? Wat het is, weten we niet, maar Albanië is dé hipste bestemming van 2022.

2. Lofoten, Noorwegen

Volledig scherm © rr

Prachtige regio in Noorwegen waar je het noorderlicht kan zien: en dat staat bij veel mensen op de bucketlist. National Geographic zette deze eilandengroep dit jaar bovenaan hun verlanglijstje, omdat je er naast de middernachtszon én het noorderlicht ook papegaaiduikers en walvissen kan spotten.

3. Freiburg, Duitsland

Volledig scherm © rr

Dit wordt ook wel de meest ecologische stad van Duitsland genoemd, en werd om die reden door the Lonely Planet getipt als de ‘best in travel’ van 2022. De stad bant auto’s, doet enorm veel inspanningen om de CO₂-uitstoot te reduceren en heeft de afvalverwerking ook met duizenden kilo’s verminderd. En voor jou? Een gezellig Duits stadje met middeleeuwse kern in een mooie natuurlijke omgeving.

