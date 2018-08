Van babygiraffen tot kippenvleugels: deze dierenposes veroveren Instagram Nele Annemans

15 augustus 2018

08u28

Bron: The Guardian 0

Het is een jungle op Instagram. Online influencers zijn immers niet alleen meer in de ban van gezichtsfilters, maar imiteren nu ook dieren om er beter uit te zien en meer likes te krijgen. Byebye duckface, welkom duiventenen, kippenvleugels en babygiraf!

Hoewel de duckface al een tijdje van menig Instagramaccount verdwenen is, blijven dieren wel dé manier om likes te scoren op Instagram. En nee, niet alleen die schattige foto's van je grijze viervoeter of de gezichtsfilters met hondenoortjes en -tong doen het goed, ook dieren nabootsen blijkt nu een rage op Instagram. De absolute it-pose van het moment? De 'babygiraf', met dank aan Instagram-ster Eva Chen die ook weleens de 'Anna Wintour van het digitale tijdperk' genoemd wordt. En met bijna een miljoen volgers kan je er donder op zeggen dat wat Chen doet of draagt dé trend van morgen is.

"Ik steek mijn achterwerk uit, kantel een been naar voren en het andere been naar achteren, alsof je wandelt als een babygiraf", aldus Chen. De 'babygiraf' werd op veel enthousiasme onthaald en al snel door heel wat andere bekende influencers zoals Miranda Kerr en Bella Hadid overgenomen. De pose maakt je benen immers niet alleen langer en je houding meer gestroomlijnd, ook je figuur zou er slanker door uitzien.

With apologies to my unsuspecting coworkers who just wanted to get lunch in peace without an #igselfiemirror cameo 🤷🏻‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@evachen212) op 14 aug 2018 om 00:43 CEST

Maar niet alleen de babygiraf is populair, ook de duiventenen, kippenvleugels, het musgezicht en de onzichtbare hond laten je lichaam er net dat tikkeltje beter uitzien.

Duiventenen of pigeon toes



Vooral Gwyneth Paltrow is fan van deze 21-eeuwse update van voetbinden waarbij je je tenen naar binnen draait, één knie knikt en je handen slap naast je lichaam laat bengelen.

Kippenvleugels of chicken arms



Een pose waarbij je je handen op je heupen plaats en je schouders iets naar voren brengt om zo je sleutelbeenderen mooier te laten uitkomen en je armen slanker te doen lijken.

Musgezicht of sparrow face



Did somebody say fashion week? ;) #NYFW 🍎 Een foto die is geplaatst door null (@victoriajustice) op 09 feb 2018 om 23:27 CET

Voor deze pose, die voor het eerst opdook in Japan, kijk je met grote ogen in de lens en open je je mond een beetje - een potlood zou je daarbij kunnen helpen volgens liefhebbers - zoals een babyvogel die wacht om gevoed te worden.

Onzichtbare hond of invisible dog



Us youngsters who want to dress to the nines but really can't afford it, need to head over to their nearest @tkmaxxau and pick out and outfit from a choice of huge brands for under $100! Easily. • 📸 @tri.edition • #TKMaxxFanFinds #YesWay Een foto die is geplaatst door null (@theyounggent) op 16 mei 2017 om 23:46 CEST

Bij deze houding beeld je niet écht een hond uit, maar moet je denken: 'Waar is mijn denkbeeldige hond naartoe?' waarbij je doet alsof je wandelt terwijl je je bovenlichaam naar voren draait.