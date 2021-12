Van Audrey Hepburn tot Paris Hilton en Zendaya: wanneer ben je een it-girl?

2021 is het jaar waarin de bekende serie ‘Gossip Girl’ een comeback maakte. En goed nieuws voor de fans: want intussen is het tweede deel van seizoen één te zien op Streamz . De reeks draait rond it-girls (en it-boys ook, uiteraard), maar die term bestaat al veel langer. Al sinds het begin van vorige eeuw, zegt onze moderedacteur David Devriendt. Hij legt uit wie de originele it-girl was, en wat de term juist betekent.

Wanneer is een it-girl een it-girl? Het gerenoveerde woordenboek Cambridge Dictionary omschrijft het als volgt: ‘Een hippe jonge vrouw, die gekend is omdat ze veel naar feestjes en events gaat.’ Lekker vaag. Maar het valt nu eenmaal niet in één-twee-drie uit te leggen, bevestigt moderedacteur David Devriendt.

Quote Het draait om vrouwen die iets hebben. Meestal draait het om een bepaalde uitstra­ling. De X-factor. Een zeker ‘je ne sais quoi’ David Devriendt

“Letterlijk vertaald: het draait om vrouwen die iets hebben. Schoonheid kan een factor zijn, maar meestal draait het om een bepaalde uitstraling. De X-factor. Een zeker je ne sais quoi. Ze zijn succesvol, of komen toch zo over, en kunnen de tijdgeest capteren, in die zin dat mensen zich in de it-girls kunnen herkennen.”

Evolutie naar wildebrassen zoals Paris Hilton

David: “De term wordt gebruikt sinds het begin van de twintigste eeuw. In die tijd werden vooral socialites, vrouwen van aristocraten, als it-girl bestempeld. Maar doorheen de decennia heeft de benaming nieuwe invullingen gekregen. Clara Bow wordt bijvoorbeeld beschouwd als de originele it-girl. Zij was niet van goede afkomst, maar was een succesvolle actrice uit de roaring twenties die in verschillende revolutionaire films speelde. In de jaren 40 en 50 gingen nog een heleboel andere actrices met de eer lopen. Denk maar aan Audrey Hepburn en Marilyn Monroe. Zij waren toen populaire nieuwe gezichten en groeiden doorheen de jaren uit tot it-girls. Nu worden ze zelfs gezien als culturele iconen.”

Volledig scherm Clara Bow in 1928. © Getty Images

Volledig scherm Twiggy. © Getty Images

“In de jaren 60 en 70 had je vervolgens de opmars van de modellen, zoals Twiggy en Edie Sedgwick, een bekende muze van Andy Warhol. De nineties staan dan weer voor een keerpunt. Dan kreeg je plots twee definities voor it-girls. Enerzijds had je nog steeds de frisse, nieuwe gezichten die opduiken en die iets in hun mars hebben. Ze konden bijvoorbeeld acteren, zingen, hadden een carrière als model of deden filantropisch werk. Anderzijds waren er nieuwe it-girls die hun stamboom benutten en zich dankzij geld en privileges konden profileren als een person of interest. Vergelijkbaar met de socialites uit de upper class. Al kwam deze nieuwe stroming vooral in de aandacht omdat ze veel feestten of schandalen veroorzaakten. In groep één had je in de jaren 90 bijvoorbeeld actrices als Winona Ryder en Alicia Silverstone. Aan de andere kant bevonden zich Paris Hilton, Lindsey Lohan en Nicole Richie.”

“Die tweedeling is er nu nog steeds. Actrices uit de reboot ‘Gossip Girl’ zijn nieuwe it-girls dankzij hun werk. Phoebe Dynevor uit ‘Bridgerton’: exact hetzelfde. Idem dito voor Zendaya, of Emma Corrin uit ‘The Crown’. Kim Kardashian is dan weer het prototype uit de tweede groep: zij is wereldwijd bekend, ondanks dat ze niet echt iets deed. Op basis daarvan heeft ze later haar imperium verder uitgebouwd en verschillende merken gelanceerd.”

Volledig scherm Links: Winona Ryder. Rechts: Alicia Silverstone. © Instagram / CBS via Getty Images

Volledig scherm Nicole Richie en Paris Hilton. © AP

Rol van sociale media

Media hebben altijd een grote rol gespeeld, voegt David er nog aan toe. “Vrouwen noemen zichzelf geen it-girl. De stempel werd op je geplakt door de media, en de mensen namen dat over. Sinds de jaren 2000 is dat veranderd door de komst van sociale media. Vrouwen konden hun eigen narratief vertellen, hun eigen imago creëren op het internet als blogger, influencer, Youtuber, vlogger, en sinds enkele jaren ook als Tiktokker. De validatie van klassieke media zoals televisie of magazines blijft belangrijk voor roem en succes, maar tegelijk kunnen mensen heel makkelijk in contact treden met hun volgers, vertellen wat ze zelf belangrijk vinden en waar ze voor staan.”

Quote Het is een vluchtig fenomeen geworden: het ene moment ben je een it-girl, de volgende dag staat er al iemand anders klaar om jouw plek over te nemen David Devriendt

“Een bijkomend gevolg van sociale media is dat er steeds meer it-girls zijn. Daardoor is het een vluchtig fenomeen geworden: het ene moment ben je een it-girl, de volgende dag staat er al iemand anders klaar om jouw plek over te nemen. Een andere it-girl, of it-boy, want die zijn er ook.”

