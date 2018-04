Van Audrey Hepburn tot Grace Kelly: iconische vrouwen met hun favoriete parfums MV

16 april 2018

14u03

Bron: Harper's Bazaar 0 Nina Het is zo persoonlijk, want het ruikt dan ook bij niemand exact hetzelfde. Parfum, al eeuwen zorgt het ervoor dat we heerlijk ruiken en de aandacht kunnen trekken dankzij een zalig geurtje. Altijd al willen weten welk parfumflesje iconen bij de hand hadden? Dat is nu geen geheim meer.

1. Marilyn Monroe: Floris Rose Geranium

Alhoewel deze schoonheid bekendstaat om haar liefde voor Chanel No 5., werd in 2002 duidelijk dat ze een guilty pleasure had wanneer het op parfum aankwam: Floris Rose Geranium. De eau de toilette werd met liters naar haar hotel in Beverly Hills gebracht. Deze geur is jammer genoeg niet langer beschikbaar als eau de toilette maar wel als badolie.

2. Jackie Kennedy: Joy by Jean Patou

Jackie droeg verschillende parfums gedurende haar hele leven en was een liefhebber van verschillende geurtjes, maar moest ze toch een favoriet aanduiden, was het Joy byJean Patou. Tijden lang een van de duurste parfums in de hele wereld. Er waren dan ook bijzonder veel bloemen nodig voor het maken van 1 flesje.

3. Grace Kelly: Creed Fleurissimo

Wanneer Grace Kelly richting het altaar stapte in Monaco deed ze dat niet alleen in een van 's werelds meest iconische trouwjurken, ze droeg ook een iconisch parfum, Creed Fleurissimo. De geur werd speciaal ontwikkeld voor haar en rook naar haar huwelijksboeket.

4. Elizabeth Taylor: Jean Desprez Bal a Versailles

Tegenwoordig heeft zowat elk bekend gezicht zijn of haar eigen parfum op de markt, maar Elizabeth Taylor was een pionier wanneer ze haar revolutionair parfum emperium startte. Maar voor ze dat deed greep zo steevast naar de parfum Jean Desprez Bal a Versailles. Ze droeg deze geur op de set van Cleopatra en deed zelfs Michael Jackson een flesje cadeau, die daarna ook volledig verkocht was aan het geurtje.

5. Princess Diana: Quelques Fleurs

Ook prinses Diana zette voet richting het altaar in een iconische jurk met een iconisch parfum op. Quelques Fleures zou ze op de dag van haar huwelijk perongeluk op haar jurk gemorst hebben net voor ze uit de koets stapte. Later koos Diana voor 24 Faubourg van Hermès.

6. Audrey Hepburn: Givenchy L'Interdit

Stel je voor dat iemand speciaal voor jou een parfum maakt, het gebeurde bij Grace Kelly, maar ook Audrey Hepburn was een van de gelukkigen. Givenchy ontwikkelde 'L'Inderdit' speciaal voor de actrice in 1957.

7. Rita Hayworth: Guerlain Shalimar

Vaak gefotografeerd terwijl ze parfum opdoet, Rita Hayworth was fan van de geur Guerlain Shalimar. De parfum waarvan vermoed wordt dat hij ontstond door een experimentje van Jacques Guerlain: hij deed wat vanille in een glesje van de geur Jicky en de nieuwe parfum was geboren.