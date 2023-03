Van 1,7 tot 500 km: deze 8 unieke hikes vlak bij huis zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden

Avonturiers weten dat elk avontuur begint zodra je de deur achter je dichttrekt. Ook al valt het weer tegen. Daarom 8 routes, van 1,7 kilometer tot meer dan 500, in België als bij de buren. Geschikt voor zowel beginners met slappe kuiten als voor ervaren rotten met gespierde exemplaren. Pak je rugzak al maar, want welk moment beter dan het weekend?

Grenspark Kalmthoutse Heide laat zich niet beperken door landsgrenzen en is met zijn 60 km² vrijwel eindeloos. Dit immense natuurgebied pakt uit met 25 bewegwijzerde paden die de aaneengesloten brok heide, vennen en landduinen doorkruisen. Je kan een circuit op jouw maat uitstippelen, het houden bij één wandeling of een resem wandelingen aan elkaar rijgen en dagenlang stappen. Variatie genoeg.

Volledig scherm Kalmthoutse heide. © Getty Images/500px

Je trekt door een van Vlaanderens erkende stiltegebieden, spot gallowayrunderen, IJslandse paarden en schapen, en verkent nu eens uitgestrekte, intens paarse heidevlaktes om daarna bossen, cipressen, mysterieuze vennen en mulle duinmassieven te ontdekken. Alsof je van het ene continent naar het andere stapt, van wilde steppes via dorre toendra’s naar droge savannes. In de heide eindig je geregeld met natte voeten, in de duinen kan de temperatuur van het zand op hete dagen tot wel 60 °C oplopen.

Meer info vind je op grensparkkalmthoutseheide.com

Pal op de grens wagen durfals zich aan een onvergetelijk tweedaags avontuur. Met je packraft, een opblaasbare lichtgewicht raft, verken je de grensoverschrijdende Ardense bossen en rivieren. Hiken en raften dus. De Semoy – zo noemen de Fransen de Semois – zet de kronkelende toon en laat je voortdurend balanceren op de Frans-Belgische grens.

Volledig scherm Rafting. © Getty Images/Glowimages RF

Je passeert oude gehuchten, doorkruist valleien en raft tussen steile rotsen. Op dag 1 hike je 10 km, om daarna 10 km te peddelen en te eindigen rond het kampvuur. De tweede dag mag je eerst 9 km raften, om daarna via spectaculaire viewpoints terug te stappen naar het tentenbasecamp. Klimmen met een rugzak is een goeie evenwichtsoefening, en dalen is al net zo uitdagend, maar al peddelend kijk je je ogen uit.

Meer info vind je op thepackrafttrail.com

De Transardennaise doorkruist de Ardennen en is een van ’s lands mooiste bewegwijzerde routes. Groen zover je zien kan, eenzame wandeletappes en nu en dan een pittoresk gehucht. De stilte krijg je er gratis bij. Je kan de route in je eentje wandelen of een beroep doen op de Ardense touroperator Europ’Aventure, die je logies, bagagevervoer en picknicks regelt.

Volledig scherm Belgium, Bouillon, Rochehaut. © Getty Images

Leg je het hele tracé af in 9 dagen of hou je het bij enkele etappes en 3 wandeldagen? Logeren doe je op kleine karakterplekken waar je uitgebreid dineert. Het enige wat je dus hoeft te doen, is wandelen en de bordjes volgen. Opgepast, ondanks het touroperator- comfort moet er toch stevig gewandeld worden. Dagen van 22 km zijn geen uitzondering. Maar geef toe, peace of mind is wel enkele blaren waard.

Meer info vind je op europaventure.be

Het Grote Routepad 129 is de langste wandelroute van België en werd bekend dankzij tv-maker Arnout Hauben, die het hele tracé afwandelde. Geen kattenpis. Want zelfs al leg je 30 km per dag af, dan nog ben je 19 dagen onderweg. Maar goed nieuws, je kan ook nu en dan eens een etappe wandelen. Een dag of een weekend stappen. In Brugge starten en wandelen tot in Beernem, om daarna met de trein terug te keren. Of een B&B zoeken op de weg en doorsteken tot in Aalter, Deinze of Oudenaarde. Opties genoeg.

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

De route kiest consequent voor onbekende en autovrije landweggetjes. Vergeet niet om je picknick mee te nemen. Na amper enkele dagen heb je het gevoel dat België één groot natuurgebied is. Met dank aan de veldwegels langs bieten en spruiten, koolwitjes die mee fladderen en tractorpaadjes met knotwilgen. Het landschap verandert elke dag, vervelen doet het nooit.

Meer info vind je op groteroutepaden.be

Op een boogscheut van België wacht een landschap dat al net zo betoverend als gevarieerd is. De Opaalkust, met twee kleppers: Cap Blanc-Nez en Cap Gris-Nez. De eerste verrees honderd miljoen jaar geleden, zijn donkere tegenhanger leunt tegen Engeland aan. En de GR 120 neemt je via oude douanierspaden mee langs deze grillige kustlijn.

Volledig scherm GR120. © RV

Goed voor panoramische vergezichten, spectaculaire klifen en golven van groene weides. Je kan het hele traject afwandelen, opteren voor daglussen of het bij een vierdaagse van 66 km houden. Of starten in Calais en eindigen in Étaples-sur-Mer, waar je de trein terug neemt naar Calais. Zo rijg je Cap Blanc-Nez, Cap Griz-Nez, Audresselles, Ambleteuse, de duinen van de Slack, Wissant en Boulogne-sur-Mer netjes aan elkaar. Iconische landschappen dicht bij huis dus.

Meer info vind je op pas-de-calais-toerisme.com

Dit is de bekendste langeafstandwandelroute van Nederland met girlpower. Want dit pad werd bedacht, gelopen en beschreven door Toos en Bertje. Twee vriendinnen die na een wandeltocht in het Zwarte Woud vonden dat hun eigen land ook wel zoiets mocht hebben. Dus trokken de dames hun wandelschoenen aan, namen ze wat kaarten mee, en de rest is geschiedenis.

Volledig scherm Pieterpad. © ThinkStock

Van kleien zandgronden over heuvelruggen tot rollende Limburgse glooiingen. De route telt 26 etappes tussen 15 en 22 km, en elke startplek is met het openbaar vervoer bereikbaar.

Meer info vind je op pieterpad.nl

Ontzaglijke rotsformaties, geërodeerde kleppers of geologisch erfgoed dat doorspekt is met schouderbrede ravijnen en metershoge kloven: dat is het Mullerthal. Een uniek prehistorisch landschap met beekjes, watervallen, grotten en holen van grillige zandsteenformaties. De Mullerthal Trail slingert langs die kloven en rotsen. De paden grossieren in natuurelementen, boomstamtrappen bijvoorbeeld, en zijn bewegwijzerd.

Volledig scherm Mullerthal trail. © ThinkStock

Route 1 belooft vergezichten op en rond Echternach, Route 2 serveert spectaculaire rotsformaties, terwijl Route 3 charmeert met rustige beekdalen en romantische kastelen. Bovendien zijn er nog talloze kortere verbindingsroutes waardoor je eindeloos kan stappen. Nog meer goed nieuws: het openbaar vervoer – trein, tram en bus – is in Luxemburg gratis. Zelfs de bagageservice is gratis. Aan een dagrugzakje heb je dus genoeg.

Meer info vind je op movewecarry.lu - mullerthal-trail.lu

Wil je weleens over de grens je benen strekken, maar weet je niet helemaal zeker of dat wel je ding is? Start dan kort maar krachtig met dit tracé, dat het romantische Enderttal doorkruist en verkozen werd tot Duitslands mooiste wandeling. Voor de 16de keer bovendien. Dat wil wat zeggen in een land dat de wandelpaden aan elkaar rijgt. Niet dat dit traject een eitje is.

Volledig scherm Geertrui Mayeur - Eifel - februari 2023 © Geertrui Mayeur

Ondanks zijn bescheiden afstand ben je toch een flinke 6 uur onderweg. Je start bij een burcht, passeert een waterval van 7 meter, om via een bruggetje bij een bedevaartskerkje te belanden. Daarna voert een smal stenen pad je langs molens en hellingen. En als je weet dat hier ooit 28 molens stonden, dan weet je ook dat er geklommen én gedaald moet worden. Geen reden voor zelfbeklag, denk liever aan die arme molenaars van weleer die zo hun meel en graan moesten vervoeren. Eindigen doe je in het romantische Cochem. En slenteren door de stad, op zoek naar een terrasje in de zon, is toegestaan.

Meer info vind je op eifel.info

Goed geregeld! Wil je meerdaags wandelen, maar geen gedoe met logies of bagage? Tal van organisaties pakken uit met meerdaagse tours waarbij je solo wandelt en je bagage nagebracht wordt. Zij regelen je logies, jij hoeft alleen te wandelen. Meer info? zuiderhuis.be, walkthekat.be, europaventure.be en andersreizen.be.

