Valt een duurzaam leven te rijmen met avocado’s en vliegtuigreizen? Voetprintariërs zijn de oplossing

Een duurzame kleerkast? De experte geeft tips (+ dit zijn haar favoriete eco-friend­ly merken)

5 september Duurzame mode maakt de laatste jaren een enorme opmars. Goed nieuws, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Door de overvloed aan informatie weten we vaak niet wat de term precies inhoudt en hoe we moeten beginnen aan een slimme en ecologisch verantwoorde kleerkast. Wij gingen te rade bij Bie Noé, die met haar organisatie B.Right mensen en bedrijven wil inspireren rond - jawel - duurzame mode. “Als je een stuk geen dertig keer zal dragen, is het niet duurzaam!”