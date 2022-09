Valérie toont haar bijzondere flat in Hasselt: “Eclectisch, maar het groen houdt alles samen”

Hoewel ze nog maar 25 was, kon Valérie (nu 28) niet wachten om een eigen appartement te hebben. Ze wilde een plek om er eindelijk al haar interieurideeën uit te werken. Nadat zij en haar man hun flat in Hasselt renoveerden, deed ze alles waar ze van droomde met dat blanke canvas. “Patroontegels, rotan, riet, planten, goudtoetsen, landelijke accenten: het is een wilde mix geworden.”

Valérie hoefde niet lang na te denken toen ze na een paar maanden zoeken en verschillende bezoeken dit appartement binnenstapte. Zij en haar man Sander hadden er onmiddellijk een klik mee. “Het is moeilijk in woorden te vatten, maar er hing een goede vibe en we voelden ons meteen wat thuis. Ook al moest er een en ander opgeknapt worden, toch zag ik het eindresultaat al helemaal voor mij”, vertelt Valérie.

Het koppel deed meer dan de noodzakelijke opfrissingen. Ze drukten duidelijk hun eigen stempel op de flat met een nieuwe keuken en badkamer, andere vloeren, plinten en binnendeuren ... Tussen de woonkamer en het bureau verdween er zelfs een deur om één open ruimte te creëren.

Quote Ik herinner me nog hoe ik als klein meisje met mijn mama naar alle mogelijke interieurprogramma’s op televisie keek en daarna al mijn poppenhui­zen aankleedde. Valérie

Zodra de verbouwing erop zat, mocht Valérie zich uitleven in de inrichting. “Dat was iets waar ik al lang van droomde. Ik herinner me nog hoe ik als klein meisje met mijn mama naar alle mogelijke interieurprogramma’s op televisie keek en daarna al mijn poppenhuizen aankleedde. Dat ik mijn ideeën in een echte woning kon uitwerken, vond ik fantastisch.”

“Het is een mix geworden van alles wat ik mooi vind: patroontegels, rotan en riet, planten, goudtoetsen, landelijke accenten ... Als ik het zo bekijk, vormt het allemaal samen een eclectische mix. Maar een combinatie van materialen en stijlen kan voor mij perfect, omdat ik met groentinten voor een kleur koos die alles bijeenhoudt.”

De seizoenen in huis

Het groen is nadrukkelijk aanwezig in de vele planten, het knappe behangpapier van Arte in de woonkamer en het bureau en in de verschillende accessoires. “Die laatste veranderen wel een paar keer per jaar, want ik breng graag de seizoenen in huis. Ik leef me dan vooral uit op de roede boven de eettafel. Los daarvan is het ook in om eens spullen van plaats te wisselen. Het is een eenvoudige manier om voor een andere beleving te zorgen zonder iets nieuws te hoeven kopen.”

Quote Interieur­in­rich­ting moet je niet altijd even ernstig nemen. Valérie

Het is sowieso al een ervaring om in het interieur rond te wandelen door de vele kleine hoekjes die allemaal tot in de puntjes zijn ingericht. Dat gebeurde met verschillende kleine meubels, zoals een kapstokbankje en een sidetable die op een oude naaitafel lijkt. “Die maakte ooit deel uit van de inrichting van een interieurwinkeltje dat mijn mama had. Nadien stond ze lang in de garage, maar ik kon er geen afscheid van nemen, omdat ik wist dat ik er vroeg of laat een gepast plekje voor zou vinden. Als dat dan lukt, geeft me dat voldoening.”

Valérie is zo minutieus met de aankleding van de ­flat bezig dat zelfs het kleinste kamertje de moeite is om te ontdekken. “Het is er soberder dan elders door de basis in zwart en wit. Maar met behang waarop camera’s staan afgebeeld die je begluren, zorgde ik voor een vleugje humor. Interieurinrichting moet je niet altijd even ernstig nemen.”

Een kerstcadeau dat is blijven staan

De tafel met originele cementtegels is een echte eyecatcher. En dat niet alleen: hij is loodzwaar en weegt bijna 130 kilo. De tafelklem was een kerstcadeautje van Sander. “Ik was van plan om hem maar een paar keer per jaar te installeren, maar ik vond dat ik er zoveel mee kon doen om een leuk effect teweeg te brengen dat ik besliste om hem niet meer af te breken. Met takken, bloemen en bladeren kleed ik de roede aan volgens de seizoenen. Dit is niet de enige tafelklem. Omdat ik er zo dol op ben, kreeg ik er ook een voor op de tuintafel op ons terras.”

Blij van flamingo’s

Het appartement dateert uit een tijd waar er op nog geen vierkante meter werd gekeken en de slaapkamer is dan ook erg groot. Om de ruimte optimaal te benutten, deelde Valérie ze op met een valse wand die niet tot het plafond reikt om de openheid te bewaren. Ervoor staat het bed en erachter is er een dressing. De wand is bekleed met heel decoratief behang van Arte. “Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik naar de flamingo’s kijk en me blij voel.”

Katten als kinderen

“Ik heb altijd van katten gehouden en Sander is er minstens even gek op. We beschouwen Julius en Mauro een beetje als onze kinderen. Als echte kattenfreak valt mijn oog ook altijd op interieur-accessoires met katten. Van beeldjes over vazen tot ovenwanten: alles waar een kat op staat en in ons interieur past, moet ik gewoon hebben”, lacht Valérie. Veel ervan verzamelde ze in de keuken van IKEA. De vloer ziet eruit als oude cementtegels, maar het zijn nieuwe keramische tegels die onderhoudsvriendelijker zijn.

Uit de hand gelopen jungle

Wat ooit begon met één plant, groeide uit tot een kleine jungle. “Het is inderdaad wat uit de hand gelopen. Er was een periode dat ik na elk bezoek aan het tuincentrum thuiskwam met een nieuwe plant. Maar daar ben ik mee gestopt, omdat we geen ruimte meer hadden. Een van mijn favorieten is de calathea of bidplant. ’s Avonds vouwen de blaadjes omhoog. Hij heeft het hier duidelijk naar zijn zin, want hij is al enorm gegroeid. Ook de klimplant in de opening naar het bureau waar Sander en ik naast elkaar werken, vind ik top.”

Wie is Valérie? . Valérie Cornelissen (28) is gehuwd met Sander (31) en samen wonen ze in een gelijkvloers appartement met een tuintje in Hasselt. Ze kochten het in 2018 en veranderden het daarna grondig tijdens een renovatie. • Zij is tenderofficer bij Youston en behaalde in juni aan de avondschool een getuigschrift interieurstylist-kleuradviseur. Hij is software-engineer voor Amano. • Ze hebben twee katten: Julius en Mauro.

