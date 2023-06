Val jij op 'bad boy' Mr. Big of 'good guy' Aidan uit ‘Sex and the City’? Experte verheldert wat dat over jou zegt

De iconische reeks ‘Sex and the City’ blaast vandaag 25 kaarsjes uit. En binnenkort verschijnt het tweede seizoen van het vervolg, ‘And Just Like That...’. Maar de vraag blijft: ben jij team Aidan of team Big? Wie van Carries twee grote liefdes jou het meeste prikkelt, zegt meer over jouw romantische gewoontes dan je denkt.

Het is vandaag exact 25 jaar geleden sinds de allereerste aflevering van ‘Sex and the City’ op televisie verscheen. Toen, in 1998, maakten we voor het eerst kennis met Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) en Samantha (Kim Cattrall) in het bruisende New York. Maar ook met de twee grote liefdes in het leven van de iconische Carrie Bradshaw: Mr. Big (Chris Noth) en Aidan Shaw (John Corbett).

Welke van de twee mannen spreekt jou het meeste aan? Dat zegt blijkbaar wel wat over je hechtingstijl in de liefde: een cruciale factor voor een gelukkige relatie, die ook wordt gebruikt bij het koppelen van ‘Blind Getrouwd’-kandidaten. Relatietherapeute Sabrina De Pauw legt uit.

De ‘bad boy’ versus de ‘good guy’

“Zowel Mr. Big als Aidan zijn een verpersoonlijking van een heteroseksuele man. Maar Mr. Big is een ‘bad boy’: mysterieus, dominant, een tikkeltje toxisch en arrogant”, zegt relatietherapeute Sabrina De Pauw. “En Aidan is een ‘good guy’: lief, zorgend, gevoelig én stabiel. Wellicht hebben beiden ook een andere hechtingsstijl.”

Volledig scherm Relatietherapeute Sabrina De Pauw. © Inner Move

“We hebben allemaal zo’n eigen ‘hechtingsstijl’ in de liefde”, zegt De Pauw. “De hechtingstheorie onderscheidt er vier, maar enkel de drie grootste zijn van toepassing op ‘Sex and the City’: de ‘veilige’ hechtingstijl, wat zo’n 50 procent van de mensen hebben, de angstige hechtingsstijl — 20 procent — en de vermijdende hechtingstijl — ook 20 procent.”

“Vooral je eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van je hechtingsstijl. Die wordt bepaald door de zorg en veiligheid die je ontvangt van je hechtingsfiguren, in de eerste plaats je mama, papa of een andere zorgverlener.”

Maar je hechtingsstijl blijft mogelijk niet heel je leven hetzelfde. “Je kan dus opgroeien en opgevoed worden met een veilige hechtingstijl, maar door latere omstandigheden in je leven een meer angstigere hechtingstijl ontwikkelen”, zegt De Pauw.

Val je op Mr. Big? Dan heb je misschien, net als Carrie, een angstige hechtingsstijl

Team Big of team Aidan: wat zegt onze keuze nu over ons? “Mr. Big straalt autonomie uit. Hij voelt zich graag zelfstandig en onafhankelijk en hij heeft moeite met verbinding. Hij vindt het ook fijn om eerst ‘veroverd’ te worden. Je zou daaruit kunnen afleiden dat hij een vermijdende hechtingstijl heeft.”

“We weten dat een langetermijnrelatie met zo’n type meestal niet blijft duren. De reden: het is quasionmogelijk om met dat soort mensen in verbinding te gaan”, zegt de relatietherapeute. “Maar doordat ze niet meteen alles over zichzelf prijsgeven, vinden velen het wél superinteressant om hen beter te leren kennen en te analyseren.”

Volledig scherm Links: Sarah Jessica Parker (Carrie). Rechts: Chris Noth (Mr. Big) in 'Sex and the City' seizoen 3. © Paramount Pictures/Newsmakers/Getty Images

“Wie op een type à la Mr. Big valt, heeft zelf vaak een angstige hechtingstijl. Een match met zo’n type is best intens. Een spel van aantrekken en wegduwen, dat erg spannend en passioneel kan zijn, tot een van de partners het beu is. Of totdat een van de twee klaar is voor iets stabieler.”

“Aidan heeft wellicht een veilige hechtingsstijl: hij gaat voluit voor verbinding en mist daarbij een beetje de autonome zelfzekerheid van Mr. Big. Zijn werkpuntje: hij plooit soms gemakkelijk voor Carrie en kan zichzelf hierdoor verliezen.”

“Ben je net als Carrie en heb je een angstige hechtingsstijl? Dan schrikt een type als Aidan je af en zal je je niet zo snel aangetrokken tot hem voelen. Iemand met zelf een veilige hechtingsstijl zal wél sneller vallen voor een lieve, zorgende partner als Aidan, die zich makkelijk kan binden.”

Volledig scherm Sarah Jessica Parker (Carrie) en John Corbett (Aidan). © Paramount Pictures/Newsmakers/HBO/Getty Images

Leer je eigen hechtingsstijl herkennen

Een angstige of vermijdende hechtingsstijl zijn voorbeelden van een onveilige hechtingsstijl. Wat als je net als Carrie of Mr. Big zo’n onveilige hechtingsstijl hebt? Kan je dan nooit een duurzame relatie opbouwen? “Je kan er zeker en vast iets aan doen”, zegt De Pauw. “De eerste stap is om meer inzicht te krijgen in je eigen hechtingstijl en die te leren herkennen. Welke patronen zie je? Wat zijn je werkpunten? Hoe kunnen partners elkaar beter begrijpen? Daar kan je in therapie mee aan de slag gaan.” En in dit stuk licht relatietherapeute Sarah Hertens je specifieke werkpunten nog uitgebreider toe.

Carrie lijkt in de trailer van ‘And Just Like That...’ seizoen twee alvast (eindelijk) goed op weg.

Volledig scherm Sarah Jessica Parker (Carrie) en John Corbett (Aidan) in 'And Just Like That...' seizoen 2. © HBO Max

