Vakantiehuis van Marie-Antoinette opent weldra opnieuw haar deuren dankzij Dior MV

07 mei 2018

17u56

Bron: nieuwsblad 0 Nina Rondlopen in een van Marie-Antoinette's buitenverblijven? Het kan, en dat dankzij Dior. La Maison de la Reine stond er al jaren bouwvallig bij en was daarom gesloten voor publiek. Maar dankzij het geld dat het modehuis in de renovatie pompte, wordt het binnenkort opnieuw geopend.

In 1783 bouwde architect Richard Mique een gehucht rond het meer en de tuinen van Trianon, waarvan la Maison de la Reine deel uitmaakt. De huizen waren voor Marie-Antoinette een plaats waar ze kon ontspannen, weg van het paleis, en naartoe kon vluchten met haar vrienden.

Enkele jaren later, tussen 1810 en 1812 werden de huizen onder handen genomen door niemand minder dan Napoleon. In 1930 werden ze nog eens gerestaureerd door John Rockefeller. Maar de laatste die Maison de la Reine aanpakt, is Dior. Dankzij het geld (waarvan niet geweten is hoeveel precies) dat het modehuis in dit project stak, is het huis binnenkort opnieuw open voor publiek.

Bezoeken? Dat kan vanaf 12 mei. Meer info vindt u hier.