Vaarwel, statisch haar: onze beautyredactrice test goedkope en dure remedies. “Mijn haar is streelzacht”

Onze beautyre­dac­tri­ce test krultangen van 30 tot 500 euro. “Zálig, geen vervelend snoer in de weg”

Krullen sieren vrijwel elk gezicht én je kapsel is zo meteen feestproof. Zelf niet van nature gezegend met krullen? Dan is de krultang je redder in nood. Maar de ene is de andere niet en prijzen variëren sterk, van 30 tot wel — slik — 500 euro. Krijg je altijd waar voor je geld of levert de goedkoopste óók wondermooie krullen op? Onze beautyredactrice test er negen. “De perfecte budgetkrultang bestáát.”

9 december