Vaarwel kerstboom, weg sfeer? Vul de lege hoek op met een van deze 5 mooie, grote planten

De meesten hebben al afscheid genomen van hun kerstboom, of doen dat binnenkort. Maar nu lijkt het alsof er iets mist in huis. Wat je kan doen tegen die plotse kale plek in de kamer? Een waardige vervanger zoeken. Sofie Vertongen, uitbaatster van plantenwinkel The Plant Corner tipt vijf grote en hippe kamerplanten die de sfeer weer in huis brengen.

1. Monstera

“De Monstera, ook wel gatenplant genoemd, is en blijft een van de populairste keuzes. De reden? In vergelijking met andere tropische planten is hij best gemakkelijk om te onderhouden. Ook handig is dat deze klimmer best breed is, dus die vult meteen de lege ruimte op”, legt Vertongen uit.

2. Ficus

“Ook de Ficus is bij ons heel erg in trek. Vooral de Ficus Tineke, omdat die mooie, roze en witte puntjes heeft op zijn blad. Je moet er wel wat plaats voor hebben, want deze kan maar liefst 3 meter groot worden.”

3. Schefflera

“Je hebt de Schefflera Amate, die kan echt reusachtig worden. De Schefflera arboricola is de kleinere variant. Ontzettend schattig, met z’n kleine blaadjes! Maar vergis je niet: als je die in een hoekje zet, kan die helemaal naar boven klimmen en ook 4 meter groot worden.”

4. Alocasia

“Nog een waardig alternatief voor je kerstboom is de Alocasia. Met z’n lange stengen en groot blad lijkt hij een beetje op de bananenboom”, lacht Vertongen. “Hier heb je de keuze tussen veel varianten. De Alocasia Zebrina heeft bijvoorbeeld een gestreepte stengel en een v-vormig blad, de Alocasia California kan je dan weer herkennen aan het grote, groene, ronde blad. Perfect voor een tropische vibe.”

5. Calathea

“Last but not least hebben we nog de Calathea. Deze struikvormige plant is de kleinste van de hoop: een middelgrote plant die ongeveer een meter hoog kan worden. Leuk om op een staander te zetten! En een ideale match als je wat meer kleur in huis wilt. Deze kamerplant staat immers bekend om z’n vrolijke printjes, zoals vierkante blokjes of een mengeling van roze en groen.”

