Vaak ’s nachts naar de wc? 2 remedies waar je nog niet aan dacht. Expert: “Je blaas fitnest te veel”

Nocturie heet het in wetenschappelijke kringen: ’s nachts vaak naar het toilet moeten. Veel Belgen zijn nachtelijke plassers, weet experte Marjan Claes. En we gaan daar te licht over, vindt ze. “Veel mensen denken: ‘Ik ben wat ouder, dus dit is normaal.’ Over één keer per nacht opstaan kan je dat nog zeggen. Maar word je vaker gewekt door een ongeduldige blaas, dan mag je je daar niet bij neerleggen. Het is níét normaal en je kan er wél iets aan doen.”

Heb jij een ‘bodybuilderblaas’?

Veel mensen denken dat ze met het kwaaltje zitten omdat ze van nature een ‘kleine blaas’ hebben. Dat is een foute aanname, zegt Claes. “Een blaas is een spier, die sterker of minder sterk kan worden. Is de spier sterker, dan is die ook korter en is je blaas dus kleiner. Ze zal dan ook sneller en harder duwen, of ‘zenuwachtiger’ zijn. Iemand die vaak — en ook vaak plots — de drang voelt om te plassen, en dan maar kleine volumes plast, heeft zo’n sterkere blaasspier die harder duwt. Een ‘bodybuilderblaas’, zeg maar. Mensen ontwikkelen zo’n blaas onder andere door hun plas op te houden. Want als jij je plas ophoudt, trekt ze samen. Dan is je blaas dus aan het fitnessen.”

Quote Het enige wat je moet doen, is tijdens de dag standaard om de twee uur naar het toilet gaan. Ook als je niet moet. Urologe Marjan Claes

De remedie is: je plas overdag zo weinig mogelijk ophouden. Zodra je je blaas niet meer tegenwerkt, wordt die heel snel weer rustiger en groter, zegt Claes. “Het enige wat je moet doen, is tijdens de dag standaard om de twee uur naar het toilet gaan. Ook als je niet moet. En moet je plassen tussen die vaste momenten, ga dan ook. Je zult zien dat je op den duur minder en minder die plasdrang voelt: na twee weken al is je blaas een pak rustiger.”

Belangrijk daarbij is dat je voldoende water drinkt, maar ook niet té veel. “Als je te weinig drinkt, raakt je lichaam moeilijker zijn afvalstoffen kwijt. Gevolg: je lichaam maakt meer urine aan om die afvalstoffen af te voeren, ook ’s nachts. Een goede waterrichtlijn is één glas van 250 milliliter drinken om de twee uur. En stop daarmee twee uur voor het slapengaan. Meer hoef je niet te drinken. Drie of vier liter is te veel en geeft weer meer kans op een overactieve blaas.”

De andere grote boosdoener (die je met quick fixes kan aanpakken)

Maar nachtelijk plassen heeft ook een andere belangrijke oorzaak, zegt de experte. Eentje waar mensen vaak niet aan denken. Constipatie. “Je stoelgang is een erg bepalende factor in dit verhaal. Het is zo dat het laatste stuk van je darm vlak naast je blaas ligt. Blijft er in dat stuk wat stoelgang zitten, dan drukt die op de blaas, ook ’s nachts. Een ideaal stoelgangpatroon is tot drie keer per dag of drie keer per week naar het toilet gaan. Moet je vaak ’s nachts naar het toilet, ga dan eens na of je de voorbije twee, drie dagen misschien geen stoelgang hebt gemaakt, of het gevoel had dat niet alles eruit was. Ook als je harde stoelgang hebt, druk moet zetten, buikpijn of storende windjes ervaart, is de kans groter dat je wat achtergebleven stoelgang in de darm hebt.”

Quote Eet elke dag een kiwi én verorber elke dag een soeplepel lijnzaad. Urologe Marjan Claes

Glamoureus klinkt het niet. Maar het goede nieuws is wel dat er een paar quick fixes bestaan voor dit probleem, zegt Claes. “Eet elke dag een kiwi én verorber elke dag een soeplepel lijnzaad. Dat kan je toevoegen aan yoghurt of een smoothie of iets dergelijks. Ik zie bij mijn patiënten dat die twee ingrepen al binnen een paar dagen effect hebben en dat nachtelijk plassen drastisch verminderen.” Verder is ook hier genoeg — en niet te veel! — water drinken belangrijk. En om je darm goed te ledigen helpt die ene klassieke tip ook: zet een klein stoeltje of krukje onder je voeten wanneer je naar het toilet gaat.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Het zijn deze factoren die volgens Claes ook verklaren waarom nachtplassers vaker vrouwen en zestigplussers zijn. “Dat zijn twee groepen die aan de ene kant makkelijker last hebben van constipatie. Aan de andere kant stellen zij overdag het plassen ook weleens vaker uit: vrouwen omdat ze er geen tijd voor willen of kunnen maken, ouderen omdat ze de plasdrang minder aanvoelen.”

Lijken geen van beide factoren van toepassing op jou? Ga je ’s nachts plassen omdat je al wakker was, en niet omdat je een aandrang voelt? “Dan heb je misschien eerder een slaapprobleem dan een fysiek probleem”, zegt Claes. “Dan is het niet de plasdrang die je wekt, maar een ander issue.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: