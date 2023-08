Uwe Porters peilt al een jaar naar het seksleven van de Vlaming. “Deze reactie vergeet ik nooit meer”

Relatiepro­ble­men of ruzies komen vanaf vandaag meer voor volgens de astrologie. Dit is de reden

Er staat wat op til in je liefdesleven. Als je in astrologie gelooft althans. Want sinds vandaag loopt planeet Venus, vernoemd naar de godin van de liefde, in retrograde. Het worden uitdagende maanden, gelooft astrologe Esther van Heerebeek, al zou je ze wel kunnen voorbereiden én counteren.