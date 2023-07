Uv-stickers zijn razendpopulair op sociale media, maar helpen ze je écht om nooit meer te verbranden?

Deze zomer lijkt iedereen te zonnen met een kleine uv-sticker op de huid, toch op sociale media. Die plakker kleurt paars wanneer je zonnecrème moet smeren. Ultrahandig dus voor zij die dat vergeten of makkelijk verbranden. Maar is die gehypte sticker zijn geld waard en hoe werkt zoiets? Dermatoloog Griet Voet beantwoordt al je vragen.

Sociale media draaft geregeld op met de nieuwste modetrends, schoonmaaktips of andere hacks. Dit keer ontpopt het videoplatform TikTok zich tot een soort handige dokter, die huidtips geeft. Enter: de uv-sticker om jezelf te beschermen tegen de zon, alomtegenwoordig op het kanaal.

Onderstaande video van de Canadese Helen die uitlegt hoe zo’n sticker te gebruiken, heeft maar liefst 1,6 miljoen likes. Er zijn veel soortgelijke video's van andere gebruikers die testen of het werkt. Zo vergaarde de hashtag #uvstickers al 42,4 miljoen views. De hamvraag: werkt dit simpel plakkertje tegen verbranden of is het marketingquatsch?

Wat is een uv-detecterende pleister?

Het merk dat vaak terugkomt op TikTok is ‘Spot my UV’. Het zijn paarse plakkertjes die je aanbrengt op je lichaam. Vervolgens smeer je zonnecrème, ook over de plakker heen en laat je het dertig seconden intrekken. Je zal zien dat de plakker onzichtbaar wordt. Daardoor krijg je geen witte stip tijdens het zonnen trouwens.

Maar de sticker kleurt paars als herinnering om opnieuw te smeren. Handig, want zo weet je altijd wanneer je opnieuw de zonnecrème moet bovenhalen en is de kans op verbranden miniem, aldus het merk.

Het deel van de bevolking dat zich wél insmeert, maakt typisch 2 fouten: niet frequent genoeg insmeren en te weinig zonnecrème gebruiken Dermatoloog Griet Voet

De pleister bestaat uit drie lagen. Een spf-gevoelige laag van het merk DermaTRUETM. Die laag zou net als jouw huid werken en de verschillende uv-niveaus waarnemen. De andere laag bestaat uit uv-gevoelige inkt die paars kleurt door licht en doorschijnend wordt na het voldoende insmeren en blootstelling aan zonlicht. Tot slot is er nog een laagje waterdicht lijm. Volgens de producent kun je een dag verder met één sticker, die dus waterproof is. Ze zijn dermatologisch getest en een pak van 12 stickers kost zo’n 11 euro.

Al stuurt het populaire ‘Spot my UV hun producten momenteel nog niet op naar ons land. Wel kun je bij ons een uv-polsbandje scoren of vind je op Amazon.com een alternatief.

Maar 69 procent van de Belgen smeert. Dit is hoe het wél moet (opletten met water)

Dermatoloog Griet Voet laat haar licht op de zaak schijnen, maar begint met een pittige waarschuwing: we smeren véél te weinig. “In 2021 rapporteerde slechts 69 procent van de Belgen dat ze zich insmeerden tegen de zon. Het deel van de bevolking dat zich wél insmeert, maakt typisch 2 fouten: niet frequent genoeg insmeren en te weinig zonnecrème gebruiken.”

Volledig scherm Dermatoloog Griet Voet © rv

“Om je optimaal te beschermen, moet je elke twee uur herhalen en dit bij voorkeur met een factor 50.” En dan is het ook nog opletten met water. “Momenteel is er geen echt bewijs dat je sneller moet smeren als je je op het water bevindt en droog blijft. Echter, als je van bijvoorbeeld een boot in het water springt moet je wel opnieuw smeren.”

“Bij een luchtmatras moet je eveneens voorzichtig zijn, omdat je hierbij wel vaak deels nat wordt. Dus: wie erg zweet of in de zee gaat, smeert best opnieuw, want een deel van de zonnecrème is van je lichaam gespoeld. En in de felle middagzon blijf je best in de schaduw, uv-sticker en factor 50 of niet. Lunchen in de volle zon is zeker en vast geen goed plan.”

Werkt zo’n plakker wel? “Op bewolkte dagen ben je de pineut”

Beginnen met het goede nieuws: een Australische studie toonde aan dat mensen die de uv-sticker gebruiken meer geneigd zijn om zonnecrème opnieuw aan te brengen. “Vooral bij mensen die aangeven dat ze vaak een reminder nodig hebben om hun zonnecrème nog eens aan te brengen.”

Je moet nog steeds zelf smeren én zelf in de gaten houden wanneer dan precies Dermatoloog Griet Voet

En nu het slechte nieuws: de mensen die de stickers gebruikten verbranden meer dan de groep die deze niet gebruikten. “Dit kan potentieel te verklaren zijn doordat ze geen goede smeertechniek hadden of te weinig zonnecrème aanbrachten”, zegt dr. Griet Voet.

Er zijn enkel uitroeptekens die je bij zo’n plakker moet plaatsen. “Het kan een handig geheugensteuntje zijn, maar je moet dus wel genoeg smeren. En op bewolkte dagen zal de plakker minder snel verkleuren, al kan je op die dagen wel nog steeds verbranden. Dat is dus echt even opletten. Ik ben zelf wat sceptisch omdat ik vrees voor een vals gevoel van veiligheid”, aldus de dermatoloog. “Je moet nog steeds zelf smeren én zelf in de gaten houden wanneer dan precies.”

Om je lichaam goed in te smeren heb je twee eetlepels aan zonnecrème nodig. Voor het gelaat alleen is het de hoeveel­heid van een 2 euro muntstuk Dermatoloog Griet Voet

Tot slot verdraagt niet iedereen hetzelfde uv-licht, en daar houdt de sticker ook geen rekening mee. “Blekere types kunnen een minder hoge dosis van uv-straling verdragen.”

Conclusie: is het een meerwaarde?

De stickers kunnen zeker een hulpmiddel zijn besluit de arts, maar een simpele timer op de telefoon elke twee uur is dat ook. “En om je lichaam goed in te smeren heb je twee eetlepels aan zonnecrème nodig. Voor het gelaat alleen is het de hoeveelheid van een 2 euro muntstuk”, zegt dr. Voet nog.

Lees ook: