Urineverlies, stoelgangproblemen, vaginale windjes of pijn tijdens het vrijen? Het kan aan je bekkenbodem liggen. Kinesitherapeute geeft tips

Studies tonen aan dat kennis van de bekkenbodem beperkt is bij het grote publiek. Dat is opvallend, want meer dan de helft van de vrouwen krijgt in haar leven te maken met bekkenbodemproblemen. Samen met een expertenteam van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen zet dr. Neels daarom alles op alles om dat mysterie down-under te ontrafelen. Hun onlineplatform The Pelvic Floor, boordevol hapklare, medische info, is een belangrijke stap in de goede richting.