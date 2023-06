“Uren gevreeën onder de sterrenhemel.” 40 Vlamingen over hun stomende vakantieseks

Wat is je meest sexy vakantieherinnering? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 41.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Die ene keer tegen een iconische boom in het Amerikaanse Yosemite National Park.”

Lessen voor thuis: “De zomer is het ideale moment om uit je comfortzone te treden”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Er is een duidelijke tendens: op vakantie neemt het verlangen toe en maken koppels meer tijd voor elkaar.

“De verklaring is simpel: we voelen ons ontspannen. Je bent vrij van vermoeiende verplichtingen en er is ruimte voor meer genot. Je hebt een andere state of mind waardoor je makkelijker toegeeft aan je lustgevoelens.” Plus, de zon maakt je zwoeler, zegt Uwe. “Zonlicht en vitamine D hebben een wonderlijk effect. Ze geven je meer energie en stimuleren de aanmaak van gelukshormonen. Ook je libido profiteert daarvan.”

Boek samen een surfles of ga eens naaktzwem­men Uwe Porters

Maar dat wil niet zeggen dat je seksuele verlangens automatisch de lucht in schieten wanneer je op reis bent. Ben je al blij als je überhaupt aan seks toekomt? “Ook dat is normaal”, meent Uwe, “en daar hoef je je niet slecht om te voelen.”

Voor wie toch maximaal plezier wil op vakantie, heeft Uwe enkele tips. “Probeer samen nieuwe dingen te doen. Zeg je al lang dat je eens met je partner naar een parenclub wilt? Dan is de zomer het uitgelezen moment om zoiets te plannen. Of heb je in bed een vaste routine die vooral draait rond penetratieseks? Doe het dan een keer zonder. En als jouw partner altijd het initiatief neemt en jij de volger bent, kan het prikkelend zijn om die rollen eens te switchen.”

“Je hoeft trouwens niet per se seksuele grenzen te verleggen. Wie de passie en spanning mist van in het begin van de relatie, kan ook een nieuwe activiteit plannen. Boek samen een surfles, bijvoorbeeld, of ga eens naaktzwemmen. Door nieuwe ervaringen te delen en uit je comfortzone te treden, creëer je opnieuw verbinding.”

Het kan bevrijdend zijn om met je familie of framily op vakantie te gaan Uwe Porters

Tegelijk is het slim om dingen apart te doen. Volgens de bekende Belgisch-Amerikaanse relatietherapeute Esther Perel is afstand een cruciaal onderdeel van erotiek. “Elkaar even niet zien kan de vlam weer aanwakkeren”, bevestigt Uwe. “Denk bijvoorbeeld aan de man die overdag gaat fietsen en de vrouw die een marktje afschuimt.”

Nog een laatste tip van Uwe: “Het kan bevrijdend zijn om met je familie of framily op vakantie te gaan. Dat is zeker handig als je kinderen hebt. Dan kan je zeggen: ‘Ik let vanavond op jullie kinderen en zorg ervoor dat alles opgeruimd is. Ga maar eens een avondje weg’. Dat is leuk als je dat voor elkaar kunt doen.”

