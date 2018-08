Urban Decay stopt met de verkoop van het Naked-oogschaduwpalet mv

24 augustus 2018

11u06

Bron: Forbes 1 Nina Tranen, zwarte kleren, een begrafenis. Het is een zwarte dag voor oogschaduwliefhebbers. Urban Decay heeft besloten hun o zo bekende Naked-oogschaduwpalet uit de rekken te halen.

Urban Decay heeft besloten niet door te gaan met de verkoop van het Naked-oogschaduwpalet. Ze verkochten meer dan twintig miljoen exemplaren van het originele palet, goed voor een opbrengst van een miljard dollar. Elke zes seconden ging een Naked-palet over de toonbank, er werd dan ook gesproken over een heuse 'beauty revolution'. Maar het is welletjes geweest volgens het beautymerk.

Je bent niet de enige die een traantje laat. Niemand minder dan Nicole Richie, een Urban Decay Brand Ambassador, hield samen met andere beautyinfluencers waaronder Katy DeGroot, Shayla Mitchell, Chrisspy, Kandee Johnson en Christen Dominique een heuse begrafenis voor het palet.

"Het is pijnlijk om je verleden achter te laten, maar het is ook nodig om te evolueren", laat het merk weten in een statement.