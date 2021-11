Uniseks, mini of urban casual? Dit zijn de rugzakken van het moment

De rugzak is intussen een vaste waarde in handtassenland. Dit najaar stelen uniseks exemplaren, urban casuals en mini eyecatchers de show. Ninashop.be keurde de trends en vond negen rugzakken om van te houden.

Wist je dat de inhoud van een gemiddelde handtas al snel drie tot vijf kilo weegt? Niet zo gek dus dat je nek en schouders na een dag shoppen even moeten bekomen. Een rugzak verdeelt het gewicht gelijkmatig over je bovenlichaam, waardoor je gespaard blijft van pijn én meteen ook de handen vrij hebt om bijvoorbeeld je winkeltassen of meeneemkoffie te dragen, of hand in hand te lopen met je lief. Maar dat is niet de enige reden waarom wij zo’n fan zijn van rugzakken. Een backpack levert je ook verrassend veel modepunten op.

Urban casual vibes

Een coole lederen rugzak geeft je outfit meteen een hippe, urban casual touch. Een warme cognackleur combineert met zo goed als elke outfit en is heerlijk tijdloos: je beleeft er jarenlang plezier aan. Onze tip: ga voor een rugzak met vakjes. Zo blijft je tas overzichtelijk en hoef je nooit te zoeken naar je sleutels of smartphone. Een stijlvolle lifesaver voor de sloddervossen onder ons.

2. Amedea, Anna Morellini (nu 69,90 euro i.p.v. 299 euro*)

Mini eyecatcher

In de hand of op de rug? Een minirugzak draag je zoals jij dat wil. Lief voor je schouders én ruim genoeg om je smartphone, sleutels en andere essentials in op te bergen. Deze veelzijdige must-haves mogen niet in je handtassencollectie ontbreken. Extra bonuspunten voor de aanpasbare schouderriemen!

Uniseks

2021 is duidelijk het jaar van de uniseks fashion. Genderneutrale kleding en parfum veroveren de modeketens en ook onze accessoires delen we zonder morren met ons lief. Mooi meegenomen, want voor gedeelde mode kan je gerust wat meer geld neertellen. Nietwaar? Deze toppers vallen bij mannen én bij vrouwen in de smaak.

