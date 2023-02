Uitwerpselen, zweet en urine: zo hygiënisch is jullie romantische jacuzzimoment

Valentijn komt eraan en wat is er heerlijker dan samen ontspannen in een jacuzzi? Al hou je er best rekening mee dat jullie waarschijnlijk niet de enigen zijn die in het water zitten — heel wat vieze, ongewenste gasten bubbelen mee. Maar dankzij dit simpel trucje weet je of het water proper is of niet.

Ah, het bubbelbad. Een luxueuze verwennerij die ontspannend en verjongend werkt. Maar ook therapeutisch voor ons lichaam en onze geest. Zo zou het warme water verlichting kunnen brengen bij pijnlijke gewrichten en aandoeningen zoals reuma of artrose.

Heerlijk, toch? Ja, maar alles wat op onze huid zit, komt mee in het water terecht. Dat geldt ook voor de — jawel — ongeveer 100 milligram fecaliën die gewoonlijk tussen onze billen achterblijven. Met andere woorden: de kans is groot dat je de bacteriën van je jacuzzipartner in het bubbelbad inademt of inslikt. Romantisch.

Uitwerpselen, zweet en urine

En hoe meer mensen in de jacuzzi, hoe meer ‘ongewenste boodschappen’ er in het water kunnen terechtkomen. Wat als je voorganger of jacuzzipartner last had of heeft van incontinentie? Of simpelweg te lui is om naar het toilet te gaan? Uitwerpselen, zweet en urine zijn allemaal ideale voedingsstoffen voor talloze bacteriën.

Het water van slecht onderhouden openbare bubbelbaden bevat doorgaans veel ziektekiemen en kan onder meer darminfecties, diarree, huidinfecties, infecties van de urinewegen of zelfs infecties van de luchtwegen veroorzaken. Die bacteriën en ziektekiemen worden gelukkig doorgaans gedood door het water te ontsmetten met chloor, filters en door het water regelmatig te verversen. Al is het gebruik van die chemische stoffen dan wel weer giftig voor ons en veroorzaakt het vaak irritaties in onze ogen en op onze huid.

Douchen voor én na een jacuzzi is dus sterk aangeraden. Daarbij doet het warme water van 40 graden soms meer kwaad dan goed. Wie oververhit raakt, kan zich flauw voelen en mogelijk het bewustzijn verliezen in het water, wat in extreme gevallen kan leiden tot verdrinking.

Zo herken je een onhygiënische jacuzzi

Voor wie na al deze informatie toch nog een jacuzzi in durft, is er een manier om te weten hoe hygiënisch die is. Wanneer urine, zweet en andere lichaamsvloeistoffen zich vermengen met chloor, ontstaat een prikkelende chemische stof: chloramine. Die veroorzaakt de gekende pijnlijke ogen die je bijvoorbeeld krijgt na in een openbaar zwembad te zwemmen. Hoe sterker de geur van de chloramine — de geur van bleekmiddel —, hoe groter de kans dat de jacuzzi weinig desinfectiemiddel en dus véél bacteriën bevat.

Tip: ruik dus eens goed aan de jacuzzi vooraleer je erin stapt. Heerst er een sterke geur, dan is het bubbelbad onveilig. Ja, ook als het water er schoon en helder uitziet.

