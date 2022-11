Uitgroei, een modern nektapijtje of een beetje ros: dit zijn de 11 hipste haarcoupes en kleuren voor dit najaar

Tijdens de herfst lijkt iedereen zin te krijgen om de schaar erin te zetten en op sociale media zien we dan ook de ene nieuwe haartrend na de andere. BV-kapster Sofie Schrauwen tipt vijf coupes en vijf haarkleuren die scoren bij de hippe vogels dit najaar, aangevuld met tips zodat je weet welk kapsel echt bij jou past en je niet elke maand opnieuw in de kappersstoel belandt.

Een nieuw seizoen? To the salon. Dat merkt ook kapster Sofie Schrauwen, oprichtster van Bobhead. De laatste tijd zijn de nineties lokken met laagjes bijvoorbeeld helemaal terug van weggeweest, legt ze uit. “Deze snit is een van de meest gevraagde looks van het moment.”

“Een begrijpelijke keuze, want de look geeft meer volume en doet je gelaatscontouren meer spreken. Bovendien is het supermakkelijk te stylen. Het is een veilig kapsel, want je kiest tenslotte zelf de lengte van je laagjes.” Sofie is zo’n fan dat ze de snit gewoon zelf draagt.

En dan is er nog de kleur. Dit kapsel wordt vaak versterkt met lichtere contouren in karamelblond, legt Sofie uit. Ideaal voor de herfst. Maar er is letterlijk voor ieder wat wils. Wie op veilig wil spelen zit dit seizoen goed, maar er zijn ook uitschieters voor de durvers. We sommen de kapsels én kleuren op die helemaal hot en happening zijn.

1. De nineties bob

Sofie zei het al: the nineties are back. We zullen middenscheidingen en strakke bobs dan ook weer vaker zien. “Dit kapsel is makkelijk in onderhoud”, zegt Sofie. En de bob past bij iédereen. “Al moet je hem wel aanpassen aan je gelaat: iemand met een scherpe kaaklijn moet gaan voor een massieve, rechte kniplijn. Iemand met vollere wangen kiest beter voor een iets meer verknipte bob die onderaan niet loodrecht afgesneden is.”

2. Chunky bangs

Een froufrou met heel wat volume is ook terug, geïnspireerd op de jaren 70. Anno 2022 zien we actrice Lily Collins als ideaal voorbeeld en zo belooft deze snit het straatbeeld te domineren. “De Farrah Fawcett-look blijft ook een topper en wordt vaak gevraagd door vrouwen met een lang voorhoofd, om dat wat te breken. Ook een ideaal kapsel om op te steken voor een feestelijke look tijdens de feestdagen.”

Al is er soms een drempel, legt Sofie uit. “Die kortere lokken op het voorhoofd spreken niet iedereen aan. Hoewel je ook hier kan spelen met de lengte. Toch vind ik dat je voluit voor een froufrou voor moet gaan als je deze haarstijl kiest, anders lijkt het of je het wil, maar niet aandurft (lacht).”

3. De slick bun

Op de catwalk zag je deze in overvloed, maar ook daarbuiten verovert de slick bun of strakke dot harten. Het staat chique en is ideaal voor wie zijn haarwasbeurt nog een dagje wil uitstellen. Al draag je de look ook prima met versgewassen lokken: gel en lak to the rescue.

“Een klassieke wetlookgel helpt je met deze look. Hou je niet van het krokante gevoel dat zo’n gel je geeft? Ga dan voor veel haarolie. Ook wij zijn in ons salon fan van deze look en inspireren ons op Gwen Stefani van de jaren negentig.”

4. Moderne shag

Nog een look die we overal op de catwalk zagen: de moderne shag. “Dit is de nieuwere, toegankelijkere wolf cut of mullet (ook wel een nektapijtje genoemd, red.). Laagjes zijn echt wel in, dat zie je ook bij deze trend.” Ideaal voor iemand die iets compleet nieuws wil proberen. “Ik merk vooral dat dit dé trend is bij jongere: zowel meisjes als jongens kiezen met enthousiasme voor deze look.” Je kan bijkomend nog voor een pony gaan, zoals model en actrice Hoyeon Jung. Tip: met droogshampoo zorg je voor meer volume en textuur in geen tijd.

5. De bixie

De bekendste persoon-met-bixie moet actrice Florence Pugh wel zijn. De term is een samentrekking van een bob en een pixie: de snit is dus korter dan zo’n bob, maar zit op de nek wel wat langer. De look zou ideaal zijn voor mensen die graag kort gaan, maar weinig onderhoud willen.

“Deze snit wordt het meest gevraagd door de iets alternatievere klant. Hij is heel makkelijk in onderhoud en ook ideaal voor mensen die van zichzelf wat natuurlijke beweging in het haar hebben. Daarnaast is de bixie ook leuk als ‘tussenkapsel’ om door te groeien naar langere laagjes.”

1. Espresso

Zei iemand koffie? Deze donkerbruine kleur met subtiele streepjes zwart doet inderdaad aan een warm kopje koffie met een crèmelaagje erbovenop denken. Heb je donkerbruin haar? Vraag dan naar lowlights: hier en daar donkerdere lokken. Iemand met zwart haar kiest beter voor het omgekeerde: donkerbruine, naar rood neigende highlights. “Echt een topper voor dit seizoen. Ik vind donkerbruine lokken met lichtere accenten als contour helemaal top.”

2. De donkere roots

Tijdens de lockdowns liepen we massaal rond met uitgroei, en de trend is nooit echt weggegaan. Controversieel, maar zeker een blijver voor de herfst en de winter. Ook Kim Kardashian sprong recent mee op de kar. En zij is niet alleen: ook Dua Lipa en Margot Robbie zijn fan.

Net als Sofie: “Donkere roots krijgen ook mijn voorkeur, want ze zijn onderhoudsvriendelijk en je kan een grote kappersbeurt uitstellen. Je hebt alleen maar een touch-up nodig tussendoor.” En voor dat laatste bestaan er ook sprays die je roots bijkleuren tot je naar de kapper kan. “Deze coupe geeft diepte aan je haren en is ook ideaal voor optisch meer volume bij fijne haren”, geeft Sofie nog als tip.

3. Asblond

Platinablonde tinten zijn zomers? Nee hoor, ook deze winter zijn ze hot. Je hoeft niet voor de spierwitte haren uit ‘House of Dragons’ te gaan, je kan ook subtiele lokjes grijs en zwart toevoegen. Wie een warme ondertoon in de huid heeft, zit goed met deze kleur en kan zelfs een beetje roodheid in het gezicht optisch doen verminderen.

Al is Sofie kritischer. “Deze kleur blijft heel moeilijk te onderhouden en vraagt ook veel extra verzorging. Ik vind hem niet ideaal voor donkere haartypes. Al zie ik zeker dat de kleur terugkomt deze winter, de vraag is er.”

4. Rood

Kendall Jenner bewees het: rood staat prachtig. Of het nu warm en donkerrood is of een zachter oranje-rode haarkleur. “Klopt”, zegt Sofie, “rode tinten zijn bij zo veel klanten mooi. Soms is alleen een accent al goed om een warme gloed aan het kapsel te geven. Ik ben zo blij dat deze kleur terugkomt.” De kleur staat dus zowel bij wie donkere lokken heeft, als bij wie van nature blond is.

5. Bronde

“Bronde met véél glans wordt de meest gevraagde kleur”, voorspelt Sofie. Het gaat om een mix tussen blond en bruin en is een kleurtje dat ook na de winter hip kan blijven. De kleur ziet er natuurlijk uit, maar moet wel goed verzorgd worden. Want de successleutel is: glans, glans en nog eens glans.

Keuze zat dit najaar. En toch: wie rondom zich kijkt, ziet toch nog vooral normale snits op straat. Sofie: “De Belgen zijn gewoontediertjes. Gewoonte voelt veilig aan, maar een nieuwe look met het juiste advies van je kapper kan je zelfvertrouwen enorm versterken.”

Hup, naar de kapper dan maar.

