UITGETEST. ‘Tapping’ is de nieuwste trend om stress te minderen en zou helpen bij migraine. Werkt het echt?

Je seksuele voorkeuren verklappen meer dan je denkt: “Zijn job is hard, dus in bed draagt hij graag een luier”

Wurgseks is populair, vooral onder de jeugd. Of jij er nu al dan niet mee experimenteert: seksuele voorkeuren zijn persoonlijk. Maar zeggen ze ook iets over je persoonlijkheid? Een seksuologe legt bloot wat er achter jouw liefde voor choking, spanking of een andere kink schuilgaat. En hoe je wurgseks leuk houdt. “Mensen die gevoelig zijn aan stress kunnen meer nood hebben om alle remmen los te laten.”