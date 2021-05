UITGETEST. Spuitwater met alcohol: hard seltzer is goed op weg om hét zomerdrankje te worden

Natuurwijn is hipper dan ooit, maar wat is het precies? En klopt het dat je er geen kater van krijgt?

29 april De terrasjes en cafés moeten we nog even missen, maar gelukkig kunnen we thuis quarantwijnen. Met een goed glas natuurwijn, natuurlijk. Vin naturel wint in ons land immens aan populariteit. Maar wat is het juist? Hoe verschilt de smaak van gewone wijn? En klopt het dat je er geen kater van krijgt? We vroegen het aan sommelier Iphy Dubois, van de Antwerpse zaak Bar Brut.