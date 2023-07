UITGETEST. De beste lichaamsolie voor de mooiste benen. “Ik glibber de rest van de dag van mijn stoel”

Dit is de ‘facelift du moment’, zónder chirurgie. Esthetisch arts: “Na 3 of 4 weken zie je resultaat”

Minder rimpels en vaarwel, hangende kin: de ‘Morpheus 8'-behandeling is geliefd in de mode- en celebritywereld. Onder meer omdat de facelift du moment géén chirurgie vereist. In België vind je snel een instituut, dat pocht met straffe voor- en nafoto’s. Te mooi om waar te zijn of 600 euro waard? Een esthetisch arts reageert. “Populair bij mensen die bang zijn van botox of fillers.”