UITGETEST. CUSP, een nieuwe app waarbij astrologen je liefdesleven en relaties voorspellen

Redactrice Alizée

• zonneteken: Ram

• maanteken: Boogschutter

• ascendant: Waterman

• venusteken: Vis

“Interessant om via CUSP mijn persoonlijke horoscoop te volgen, want ik deed zoiets nog nooit eerder. Na het geven van mijn geboortedatum, -uur en -plaats vormt de app mijn astrologische chart. Elke dag krijg ik daarna kort mijn horoscoop te lezen. Maar die voorspellingen vind ik maar niets, want ze zijn erg zweverig en soms ook wat negatief. Wel blijkt de app te weten dat ik single ben: ik lees tot drie keer toe dat ik mezelf meer moet openstellen in de liefde en diepere connecties moet opzoeken. De liefde staat ergens te wachten op mij.”

Quote M’n beste vriendin schrikt zich meteen hoedje: ‘Dat ben jij echt!’ Redactrice Alizée

“Mijn zonneteken is een uitgeklaarde zaak: nagel op de kop. Het type man waar ik op val klopt als een bus, eerlijkheid is waar ik het meeste belang aan hecht en ik ben gevoelig voor conflicten. Check-check-check. Mijn venusteken slaat me opnieuw met verstomming. Ik zie het beste in de personen rondom mij en zelfs op slechte dagen wil ik een roze bril aanreiken. Dit klinkt me allemaal niet onbekend in de oren. M’n beste vriendin schrikt zich een hoedje wanneer ze het leest: ‘Dat ben jij écht!’ Da’s toch impressionant, vind ik.”

Redactrice Liesbeth

• zonneteken: Ram

• maanteken: Steenbok

• ascendant: Ram

• venusteken: Stier

“CUSP is niet de eerste astrologie-app die ik download, en waarschijnlijk ook niet de laatste. De dagelijkse voorspellingen vind ik helaas te vaag. Wel is er een andere functie die me aanspreekt: je kan vrienden toevoegen en vergelijken hoe compatibel jullie karakters zijn op basis van jullie zonnetekens (algemeen gekend als ‘de klassieke horoscoop’). Plezant om potentiële lovers te beoordelen, maar ook vrienden, familieleden of collega’s.”

Quote Ik leer bijvoor­beeld dat die ene collega en ik enorm verschil­len, maar dat we elkaar mooi aanvullen. Redactrice Liesbeth

“Ik ontdek bijvoorbeeld dat die ene collega en ik enorm verschillen, maar dat we elkaar mooi aanvullen. Terwijl zij me kan leren om meer te relativeren en me empathischer op te stellen, kan ik haar helpen om op haar strepen te staan. Na enkele dagen (lees: heel wat overtuigingskracht van mijn kant) maakt mijn lief ook een account aan, en krijg ik de bevestiging dat we een goeie match zijn. We zijn alle twee vuurtekens (passie tussen de lakens!), maar het kan ook weleens botsen tussen ons. Bij conflicten wil ik alles ineens uitgepraat hebben. Het lief is daarentegen rustiger en zet eerst al zijn gedachten op een rijtje. Eentje om te onthouden voor de toekomst.”

Volledig scherm Compatibiliteitsfunctie op CUSP © CUSP

Redactrice Stéphanie

• zonneteken: Leeuw

• maanteken: Stier

• ascendant: Leeuw

• venusteken: Leeuw

“Wauw, CUSP is prachtig vormgegeven. Die kleurrijke illustraties voor elk sterrenbeeld maken de app echt een streling voor het oog. Maar naast lay-out is de inhoud ook belangrijk, en de dagelijkse voorspellingen, die CUSP's specialiteit moeten zijn, zeggen weinig tot niks. Een horoscoop mag inspirerend zijn, maar zinnen als “let the love cycle from within you to without you” zijn té Ingeborg en voorspellen niks. Dan heb ik liever die ene rake voorspelling die de astrologie-app Co-Star me elke dag geeft.”

Quote Dat er ‘echte mensen’ achter de teksten zitten, laat de app nergens merken. Redactrice Stéphanie

“Ook dat echte astrologen de voorspellingen maken, moet CUSP onderscheiden. Maar dat er ‘echte mensen’ achter de teksten zitten, laat de app nergens merken. Wat een gemiste kans. De andere features van de app zijn leuk, maar niet nieuw. Ook dat doet Co-star beter en unieker.”

Redactrice Marie

• zonneteken: Vis

• maanteken: Maagd

• ascendant: Ram

• venusteken: Waterman

“Ook mijn smartphone bárst al van de astrologie-apps waarover ik zeer tevreden ben (Co-star en The Pattern). Heeft CUSP iets baanbrekends te bieden om ook een vast plaatsje te verdienen? Op het eerste gezicht niet echt.”

Quote Achteraf besef ik dat de app mijn afgelopen dagen vrij accuraat beschreven heeft. Redactrice Marie

“Mijn dagelijkse horoscoop vond ik aanvankelijk weinigzeggend, maar nu ik CUSP nog eens opendoe en de woorden beter tot me laat doordringen, besef ik dat de app mijn afgelopen dagen vrij accuraat beschreven heeft. Over mijn goedgevulde zaterdag, bijvoorbeeld, die meer uitputtend dan ontspannend aanvoelde, krijg ik de boodschap: ‘Just because you can find the energy to get it all done, does not make it healthy, sustainable, or fair.’ Voorlopig krijgt CUSP van mij het voordeel van de twijfel.”

