Uitblinken met bladerdeeg? ‘TwinCooks’ Elsie en Leen delen 3 gezonde, snelle en vegan recepten met een crunch

“Het was door de liefde dat ik op mijn 25ste de vegan keuken leerde kennen”, vertelt Elsie. “Ik was volledig verkocht toen ik de filosofie erachter ontdekte. Dag op dag ben ik zo beginnen te eten, liet ik alle melk, eieren en vlees staan. Vis aten we en eten we nog steeds. In die tijd was ik er best fanatiek in.”

Vijf jaar later ging ook Leen overstag. “Ik had mijn kaak gebroken en kreeg hartritmestoornissen. De diëtiste raadde me een mediterrane, veganistische levensstijl aan, in combinatie met vis. Omdat ik zo bang was voor mijn hart, twijfelde ik geen minuut.”

Wie zijn Elsie & Leen? • eeneiige tweeling, 50 jaar

• runnen samen ‘Het Correctiebureau’ en verzorgen de ondertiteling van tal van tv-programma’s en films

• hebben sinds 18 februari 2021 hun YouTube-kanaal ‘TwinCooks’, waarin ze tweewekelijks video’s posten met vegan recepten

• Elsie heeft één zoon, Dieter (24), Leen twee zonen, Michiel (23) en Ruben (21) Volledig scherm Leen en Elsie Ribbens. © Ruben Ribbens

“We zijn allebei zoetebekken en gek op gebak, taartjes en koekjes”, vervolgt Elsie. “Dat hebben we van onze papa, die een bakkersopleiding heeft gevolgd. Toen we plantaardig gingen eten, begonnen we te experimenteren met vegan gebak. We droomden van een tearoom en toen zei een vriendin: ‘Waarom begin je geen kanaal op YouTube?’ En plots werd dat realiteit. Op onze vijftigste verjaardag zijn we online gegaan, met onze frambozenbavaroistaart, in de eerste plaats voor het plezier.”

Leen: “Heel veel mensen vragen ons: wat eten jullie dan? Op ons kanaal willen we zo veel mogelijk de gewone gerechten namaken op een veganistische manier, met ingrediënten uit de supermarkt. Onze wilde droom is een eigen tv-programma. En een boek willen we ook weleens maken.”

“Onze zonen hebben onze keuken van jongs af meegekregen”, zegt Leen. “Ruben eet intussen niet meer vegan en verkiest vaak de originele versies. Maar onze tompoezen vindt hij superlekker! (lacht) Probeer het zelf maar eens.”

1. Hummus met zongedroogde tomaten op bladerdeeglepeltjes

Voor 8 à 10 stuks, 25 min. bereidingstijd

© Tom Swalens

Dit heb je nodig

1 rol kant-en-klaar bladerdeeg (gewoon bladerdeeg uit de winkel is meestal vegan, check het label voor de zekerheid, red.) • voor de hummus: 1 bokaal kikkererwten • 10 zongedroogde tomaten in kruidenolie • 5 el kruidenolie van de tomaatjes (of olijfolie) • sap van ½ citroen • snufje chilipoeder • peper en zout • voor de garnering: radijsjes • kiemgroenten …

Zo ga je te werk

1. Voor de bladerdeeglepeltjes: neem het bladerdeeg een kwartiertje vooraf uit de koelkast. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Schik ovenbestendige lepeltjes op het bladerdeeg en ga er met een mes rond. Verwijder het overtollige bladerdeeg en laat ongeveer 10 minuten bakken in de oven. Wacht tot de lepeltjes afgekoeld zijn voor je ze verwijdert!

3. Voor de hummus met zongedroogde tomaten giet je eerst het water van de kikkererwten af en meng je alle ingrediënten in de blender tot je een smeuïg mengsel krijgt. Doe wat hummus op elk bladerdeeglepeltje en garneer met fijne plakjes radijs en kiemgroenten.

TIP: Het water van de kikkererwten, de aquafaba, kan je recupereren om meringue te maken. Check het YouTubekanaal van TwinCooks om te weten hoe je dat doet.

2. Tomatenquiche

Voor 4 personen, 50 min. bereidingstijd

© Tom Swalens

Dit heb je nodig

1 rol kant-en-klaar bladerdeeg • voor de vulling: 300 g tofoe • 200 ml plantaardige room • 100 ml plantaardige melk • 2 el edelgistvlokken (verkrijgbaar in de natuurwinkel en de betere supermarkt) • 1 el maizena • 1 teentje knoflook • 1 tl kurkuma (voor de kleur) • 1 tl kala namak (= mineraalzout met zwavelachtige smaak, heeft de geur van hardgekookte eieren) (­optioneel, vervangen door zout of wat bouillonpoeder) • voor de topping: selectie van gekleurde tomaten, voldoende om de quiche rijkelijk mee te bedekken • 3 rode uien, in halvemaantjes • voor de afwerking: balsamicoazijn • enkele takjes verse tijm • geroosterde pijnboompitjes • voor het slaatje erbij: 200 g verse babyspinazie • 1 stronk witloof, fijngesneden • 1 kleine rode ui, in fijne ringen • 1 appel, in reepjes • 80 g vegan feta (bv. Violife), in blokjes • klein handje walnoten, grof gehakt • voor de dressing: 3 el olijfolie • 1 el appelazijn • 1 tl mosterd • 1 tl honing • peper en zout

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Leg het bladerdeeg met het papier in een quichevorm, snij overtollige randen weg en prik in met een vork. Leg een groot vel bakpapier op het deeg en vul de vorm met bakbonen of -parels. Zet 10 minuten in de voorverwarmde oven. Verwijder het bakpapier en de bakbonen en zet nog 5 minuten in de oven tot het deeg goudbruin is.

3. Doe alles voor de vulling in een blender en mix glad.

4. Bak twee derde van de gesneden rode uien glazig in wat olijfolie en meng ze onder de vulling.

5. Vul de bladerdeegvorm met het tofoemengsel.

6. Snij de tomaten in plakjes en verdeel over de vulling. Schik er de rest van de uitjes tussen en bak nog 30 minuten in de oven.

7. Maak intussen het slaatje. Meng alle ingrediënten voor de dressing en kruid met peper en zout. Meng de spinazie met het witloof, de appelreepjes en de uiringen in een kom. Verdeel er de fetablokjes en gehakte noten over en besprenkel met de dressing.

8. Werk af met verse tijmtakjes, balsamicoazijn en geroosterde pijnboompitten.

TIP: Dit recept is heerlijk om te gebruiken bij een brunch. En ook koud is deze quiche heel lekker.

3. Tompoezen met Griekse yoghurt en rode vruchten

Voor 8 tompoezen, 35 min. bereidingstijd

© Tom Swalens

Dit heb je nodig

2 vellen kant-en-klaar bladerdeeg van 20 x 20 cm • 350 g vegan opklopbare slagroom (bv. Alpro Whipping) • 2 zakjes slagroomversteviger • 250 g vegan Griekse yoghurt (bv. Alpro Greek Style) • 250 g rode vruchten (diepvries) • sap van 1 citroen • 1 tl maizena • suiker • voor de garnering: poedersuiker • verse rode vruchten naar keuze

Zo ga je te werk

1. Neem de bladerdeegvellen een kwartiertje vooraf uit de koelkast en leg ze, met papier, op een bakplaat. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Neem één vel bladerdeeg en prik er heel veel gaatjes in met een vork. Strijk in met water en bestrooi met suiker.

3. Snij het tweede deel in acht stukken van 10 x 5 centimeter. Strijk ook in met water en bestrooi met suiker (niet inprikken).

4. Bak ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven. Komt het ingeprikte deel toch te veel naar omhoog? Prik er dan halverwege de baktijd nog een paar keer in zodat de lucht kan ontsnappen.

5. Doe de rode vruchten in een pannetje, verwarm met de helft van het citroensap, de maizena en 2 eetlepels suiker en laat 2 minuten pruttelen. Laat afkoelen.

6. Klop de slagroom op met de slagroomversteviger, 3 eetlepels suiker en een scheutje citroensap. Doe er de Griekse yoghurt bij en klop nog eens goed door tot je een stevige massa hebt. Zet 2 uur in de koelkast.

7. Doe een laag van het slagroommengsel op het ingeprikte bladerdeeg. Verdeel er wat van de rode vruchten over, herhaal met nog een laag van het mengsel en weer rode vruchten. Bedek met de bladerdeegrechthoekjes, bestrooi met poedersuiker en snij in 8 porties. Werk af met de verse vruchten.

