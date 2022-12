Uit deze 10 frappante termen kan jij het Woord van het Jaar kiezen en sociale media heeft een grote invloed

Zoals altijd organiseert VRT samen met Van Dale hun jaarlijkse verkiezing voor het Woord van het Jaar: dé term die alle Belgen dit jaar prikkelde en dus een plek in de geschiedenisboeken verdient. Wordt het ‘needlespiking’ voor 2022, of toch ‘emojibaby’? Dat bepaal jij: stemmen op je favoriet kan vanaf vandaag.

Er zijn in 2022 heel wat nieuwe woorden ontstaan en populair geworden in Vlaanderen. Die kon de Vlaming het afgelopen jaar insturen als kanshebber voor het Woord van het Jaar 2022. Van Dale Uitgevers heeft daarna een shortlist gemaakt van de tien populairste inzendingen, waar jij vanaf vandaag op kan stemmen. Welk woord voor ons Belgen het meest 2022 typeert, ligt dus volledig in jouw handen.

In 2021 won het woord ‘knaldrang’ de titel van Woord van het Jaar, omdat ons verlangen om uit de bol te gaan na de pandemie zo sterk was. De Nederlandse zangeres MEROL maakte er al een gelijknamig liedje over. In 2020 haalde het woord ‘knuffelcontact’ de overwinning binnen, een term waar niemand nog een uitleg bij nodig heeft.

Dit jaar zijn de kanshebbers heel gevarieerd. Sommige termen, zoals ‘emojibaby’ of ‘juicekanaal’, herken je alleen als je genoeg tijd op sociale media gespendeerd hebt. Andere doen dan weer denken aan de trieste gebeurtenissen die we dit jaar ervaarden: ‘kamikazedrone’ of ‘granaatcamera’ zijn ontegensprekelijk oorlogstermen. “Al bij al denk ik dat de lijst een goed overzicht geeft van het jaar”, reageert Ruud Hendrickx, hoofdredacteur van Van Dale.

Dit zijn de genomineerden voor 2022 en wat ze betekenen

1. Boektokken: tiktokken over een boek.

2. Concentratiecrisis: afname van of gebrek aan concentratie, doordat iemand voortdurend wordt afgeleid door anderen of door technologische producten als smartphones.

3. Emojibaby: baby of jong kind waarvan het gezicht uit privacyoverwegingen met een emoji bedekt is op een via de sociale media gedeelde foto.

4. Energietoerisme: het reizen naar een warm land (in de winter) om de hoge energieprijzen in het eigen land te ontvluchten.

5. Granaatcamera: robuuste camera voor het afschrikken en identificeren van aanslagplegers.

6. Juicekanaal: internetkanaal waarop veelal ongeverifieerde sappige roddels worden verspreid.

7. Kamikazedrone: als strijdmiddel ingezette drone die explodeert bij het bereiken van het uit te schakelen doelwit.

8. Klimaatklever: activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek.

9. Needlespiking: het stiekem en zonder toestemming met een injectienaald prikken van een persoon met het doel hem of haar te drogeren.

10. Splitskopen: bouwformule waarbij de kopers eerst de woning kopen en vervolgens de grond waarop die gebouwd is.

Stemmen, stemmen, stemmen

Je kan je stem uitbrengen via woordvanhetjaar.vandale.be tot en met maandag 19 december om 17 uur. Wie stemt, maakt ook kans op een van de vijf exemplaren van de Dikke Van Dale die bij deze verkiezing worden weggeven.

Of de winnaar nu kamikazedrone, energietoerisme of concentratiecrisis wordt, dat komen we te weten via de website op dinsdag 20 december om 5 uur ’s ochtends.

