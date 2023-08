Weinig verhullende lingeriejurkjes zijn een trend deze zomer: zo draag je ‘boudoir fashion’

Wie denkt dat lingerie en nachtjurken enkel binnen de slaapkamer horen, heeft het mis. Flirterige trend gespot in de straten deze zomer: ‘boudoir fashion’. Doorzichtige niemendalletjes, satijnen stofjes en véél kant zijn in overvloed te vinden bij luxemerken, in vintagewinkels en ketens. Of waarom niet gewoon in je slaapkleedje naar buiten gaan?

Alweer een nieuwe trend die past binnen de Y2K-revival. Al is de term ‘revival’ wellicht niet meer op zijn plaats: het stijltje uit de jaren 1990 en 2000 lijkt vandaag meer de norm dan een uitzondering. Alle grote sterren en fashionista’s halen inspiratie voor hun looks uit dat tijdperk. En deze nieuwe trend is geen uitzondering.

De ‘nude dress’ die een icoon werd dankzij topmodel Kate Moss in de nineties, is al een tijdje terug van weggeweest. Verschillende sterren verschenen de afgelopen tijd in zo'n doorzichtig of weinig verhullend jurkje op grote evenementen. Niemand kijkt nog gek op als we wat meer huid laten zien.

‘Boudoir fashion’, zo ziet dat eruit

Tegenwoordig is dan weer ‘boudoir fashion’ al wat de klok slaat. Bekendheden en influencers dragen lingerie-achtige niemendalletjes, die soms bijna op nachtjurken lijken, naar de chicste events. En de looks zijn wel degelijk bewust zo samengesteld, met kant en doorzichtige of satijnen stoffen, spaghettibandjes. En soms zelfs nepbont, voor een extra boudoir touch.

KIJK. In The Idol zie je Lily-Rose Depp regelmatig in lingeriejurkjes

Van Emily Ratajkowski tot Kendall Jenner, zowat iedereen is fan van de trend. Actrice Lily-Rose Depp droeg bijna niks anders in de controversiële serie ‘The Idol’.

Volledig scherm © Instagram @theidol

De modegoden stuurden deze trend en hier vind je goedkoop zulke jurkjes

Het katapulteert ons terug naar de nineties en nillies, toen zulke jurkjes eveneens hip waren. Dat de trend juist nu opnieuw doorbreekt, is niet toevallig: verschillende merken presenteerden lingerie-achtige looks op hun catwalks voor lente/zomer 2023. Van Versace tot Dior, Burberry en Prada.

Al hoef je niet zó diep in je buidel te tasten, want de trend past ook binnen de vintage renaissance. Wie gaat zoeken in tweedehandswinkels, vindt dus zulke nachtjurkjes bij de vleet. En die doen deze zomer ook perfect dienst buiten de slaapkamer.

Natuurlijk spelen ketens zoals H&M en Zara ook handig in op de trend. Die laatste voegde zelfs een categorie ‘lingerie’ toe aan haar website, met een groot aanbod aan stuks die duidelijk ontworpen zijn om ook buiten de slaapkamer te dragen, zoals onderstaand setje.

Niet helemaal nieuw: boudoir maakt al langer een comeback

Boudoir is al een tijdje bezig aan een comeback. Vlaamse vrouwen laten zich massaal sensueel fotograferen, zoals je kon zien in deze reeks. Maar nu is het dus ook een heuse trend om je in boudoirstijl te kleden. Of het nu is om casual een drankje te doen of om naar een avondfeest te gaan.

Hieronder kan je alvast inspiratie opdoen.

