Twintigers Axelle en Jonas gingen al na 3 weken samenwonen. “We zitten absoluut op een roze wolk”

Op de dansvloer had Axelle (27) nooit oog voor de dj, maar dat veranderde toen een vriendin voor haar een verzoeknummer ging aanvragen. Weken draaide Jonas (28) datzelfde liedje en werd er vanop afstand geflirt, tot hij haar daags na valentijn verraste op de dansvloer. “De ochtend nadat ik voor de tweede keer bij Axelle was blijven slapen, lag er al een sleutel voor mij op tafel.”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen koppels ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Jonas: “Ik ben dj in bijberoep en draai in discotheek Flight 90 in Oostende. Meestal let ik niet op wie er is. Maar op een decemberavond in 2019 kwam een vriendin van Axelle een verzoekje voor haar aanvragen, waardoor ze mijn aandacht trok.”

Axelle: “Bij mijn eerste bezoek aan Flight 90 had ik de dj vrijwel meteen in het vizier. Een vriendin had dat door en ging in mijn naam het liedje ‘Lippenstift’ van Marco Borsato aanvragen. Sindsdien draaide Jonas dat nummer automatisch telkens als hij me zag tussen de dansende menigte.”

Axelle: “Een streling voor het oog. In die paar minuten dat ‘Lippenstift’ speelde, wisselden we keer op keer blikken uit, en telkens als hij naar me glimlachte, kreeg ik een warm gevoel.”

Jonas: “Omdat een vriendin een liedje kwam vragen, had ik de indruk dat ze verlegen was. Toen ik naar haar keek, viel vooral haar geweldig mooie glimlach op.”

Jonas: “Door de uitbraak van corona woonden we al samen voor we op date konden.”

Axelle: “We waren nog maar drie weken een koppel toen we onder één dak gingen wonen en waren al zes maanden samen toen we voor het eerst uit eten gingen. De omgekeerde wereld, met dank aan corona.”

Axelle: “Die zorgde voor nog meer kriebels, maar ook voor ­bevestiging. Het was het bewijs dat we elkaar écht leuk vonden.”

Jonas: “Ik was relatief terughoudend. Ik vond het belangrijk dat Axelle me écht wou kussen en niets deed wat ze niet wou. Gelukkig nam zij het initiatief.”

Jonas: “Er was al een vonkje toen we oogcontact hadden, maar de vlam werd aangewakkerd toen ik haar kwam verrassen op de dansvloer.”

Axelle: “Jonas en ik waren al een tijdje aan het flirten. Dankzij de manager van de discotheek hadden we elkaars nummer. Op 15 februari 2020 stuurde Jonas een sms of ik nog in de Flight 90 was. Toen ik hem zag binnenwandelen, was er een vonk. Ik vond het zo lief dat hij speciaal voor mij was gekomen.”

Axelle: “Jonas en ik hebben nog nooit vlammende ruzie gehad. We hebben soms een discussie, maar die mondt steevast uit in een lachbui. We schieten in de lach als de ene boos of lastig is.”

Jonas: “Ik kan me geen discussie of ruzie voor de geest halen. Zoveel zullen het er dus niet zijn. Het enige wat ik weet, is dat het uiteindelijk altijd in een lachbui resulteert.”

Jonas: “Toch wel. Onze band is uniek en ik zal die nooit met ­iemand anders hebben. Ik ben ervan overtuigd dat Axelle voor mij the one and only is.”

Axelle: “We hebben een betrouwbare relatie, waar we ons allebei goed in voelen en waar voldoende ruimte is voor humor en eerlijkheid. Zeg nooit nooit, al denk ik wel dat wat wij hebben voor de rest van ons leven is.”

Axelle: “Een huisje en tuintje hebben we al en op termijn volgt misschien nog een kindje.”

Jonas: “‘Sprookjesachtig’ is misschien te rooskleurig uitgedrukt, maar eigenlijk zitten we wel op een roze wolk.”

Wie zijn Jonas & Axelle? • Jonas Van Hastel (28) is commercieel bediende en dj in bijberoep. • Axelle Rijde (27) werkt als ergotherapeut in een woonzorgcentrum. • Ze wonen in Oudenburg.

