Twijfel je over een kort kapsel? Dit simpele trucje bepaalt wat het best bij je gelaat past

“Denk je dat kort haar me zou staan?” Het is een vraag die kappers geregeld krijgen. Zeker nu heel wat sterren zelfzeker kiezen voor een korte coupe. Voor alle die twijfels bestaat er een poepsimpel trucje: neem er een potlood en meetlat bij en probeer de regel van 5,5 cm.

Je kent het wel: de drang om bij de kapper voor iets totaal anders te kiezen. Onder het motto new hair, new me. In het rijtje aan opties toch vooral de korte coupe. Maar die staat lang niet iedereen, dus hoe knip je die knoop door? John Frieda, een Britse celebrity hairstylist en de founder van de gelijknamige haarproducten, vond er iets op.

Hij ontwikkelde een wiskundige formule die volgens hem helpt te bepalen welke snit perfect bij je gezichtsvorm past. Al speelt er meer mee, eigen smaak bijvoorbeeld. Ook de textuur van het haar en de tijd die je ’s morgens in de badkamer hebt om een bob perfect te stylen, moet je mee in rekening brengen. Maar goed, dit trucje zet je toch maar mooi op weg.

Hoe doe je het?

De 5,5 cm-regel is simpel en doe je gewoon thuis: ga voor de spiegel staan en neem een ​​potlood dat je horizontaal onder de kin plaats. Gebruik een meetlat en zet die onder je oorlel in een rechte hoek op het potlood. Meet die verticale afstand tussen je oor en het potlood. Als de gemeten afstand kleiner is dan 5,5 cm, past een kort kapsel bij jou. Meer dan 5,5 cm? Dan zal langer haar je (theoretisch gezien) meer flatteren.

Op sociale media legt deze vrouw het precies voor je uit. Let wel: zij gebruikt de Engelse lengtemaat ‘inches’ en heeft het dus niet over 5,5 centimeter, wel over 2,25 inches.

Niet iedereen is fan

Dat kort haar al even in is, ligt aan het feit dat de nineties helemaal terug zijn. En dus zagen we al heel wat strakke bobs, ook bij actrice Florence Pugh bijvoorbeeld. “Zo’n kapsel is makkelijk in onderhoud”, zegt kapster Sofie Schrauwen, oprichtster van Bobhead.

Ben je na deze regel overtuigd van kort haar? Dan blijft de hulp van een professional welkom. Ook haarstyliste Sophie heeft oog voor hoeken. “Je moet de bob wel aanpassen aan je gelaat: iemand met een scherpe kaaklijn moet gaan voor een rechte kniplijn. Iemand met vollere wangen kiest beter voor een iets meer verknipte bob die onderaan niet loodrecht afgesneden is.”

Jen Atkin, de styliste achter het steeds veranderende haar van Kim K, is geen fan van de regel. Aan het blad Elle vertelt ze dat ze zulke regels nooit gebruikt bij knippen of stylen. “Je beperken tot de 5,5-regel zou te simplistisch zijn. Iedereen kan er geweldig uitzien met lang of kort haar, als het maar goed gestyled wordt. Ik accentueer liever gelaatstrekken zoals de ogen en let op volheid bij een coupe”, sluit de Amerikaanse af.

