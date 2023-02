Twijfel je om mee te doen aan Tournée Minérale? “Als je 1 glas drinkt per dag, stijgt het risico op borstkanker al”

Wie zich schaamt voor de zoveelste aflevering ‘Friends’ is mis. Dat maakt je net gelukkig

Tijdens de lunch een aflevering van ‘Friends’? Voor het slapengaan een herhaling van ‘F.C. De Kampioenen’? Of als ontspanning naar ‘The Office’ kijken? Het lijkt of we onze favoriete serie nooit beu worden. Voor wie al jaren vasthoudt aan hetzelfde programma is er goed nieuws: het bevordert ons mentale welzijn. Mijn gedacht!

23 januari