Twee redacteurs schrijven emotionele brieven aan hun verloren mama’s: “In de spiegel zie ik jou steeds vaker”

Vandaag vieren we moeders over het hele land. Maar wat als je mama er niet meer is? Wat zou je haar willen vertellen? Wat kreeg je nooit eerder gezegd? Stefan Voet, coördinator bij Dag Allemaal, en Anke Michiels, journaliste bij onze NINA, kropen in hun pen voor een brief, recht uit het hart, aan hun overleden moeder. “Er bestaat één video maar ik durf niet te kijken: als ik jou terug hoor, wil ik nooit nog op ‘stop’ duwen.”

Stefan (46) verloor begin dit jaar zijn mama Maria. Dit is de eerste Moederdag zonder haar.

Volledig scherm Links: Stefan. Rechts: Maria, de mama van Stefan. © Kristof Ghyselinck / rv

Lieve mama,

Ik reed laatst voorbij de bloemenwinkel. In m’n hoofd schreef ik gauw een kattenbelletje: “Straks geen bloemen vergeten te kopen voor ons moeder ...” Meteen stokten m’n gedachten: dat is niet meer nodig. Moederdag is in zijn essentie aangetast voor mij. Voor het eerst zal ik het Feest der Moeders aan de zijlijn beleven, als wees. Jij bent er niet meer, al drie maanden niet meer, en da’s verdomd moeilijk om te aanvaarden. Het besef dat ik je nooit meer zal kunnen vastpakken, nooit meer van gedachten zal wisselen met jou, nooit meer naar je goeie maar telkens oordeelloze raad zal luisteren. Nooit meer ... Het knaagt harder dan ik had verwacht.

En toch praat je nog tegen mij. Niet echt, natuurlijk. Want in ‘gesprekken met hierboven’, daar geloof ik niet in. Jij deed dat ook niet. Was je, net als ik, te nuchter voor. Maar, en ik voel enige schroom om het toe te geven: bij het leegmaken van je huis — ja, dat is een emotionele beproeving geweest — heb ik je dagboeken gevonden. Ik heb ze ook doorbladerd, en ben jouw herinneringen passage per passage tot de mijne aan het maken. Ik denk dat je daar niet boos om bent, want je wist wel dat ik ze zou vinden.

Sommige dagboekfragmenten heb ik met toegeknepen keel gelezen. Van het feestje bij ons thuis voor je tachtigste verjaardag heb je enorm genoten, weet ik nu. Maar ook: je hebt je sinds de dood van papa eenzamer gevoeld dan ik had gedacht. Net zoals je voor mij verborgen hield hoezeer je echt te lijden had onder die chemokuren ...

Quote Ik heb te weinig gedaan om jouw eenzaam­heid te verlichten. Stefan

Ons moeder? Ach, die stelt het wel goed, zeker. Hoe vaak heb ik m’n knagende geweten zo niet al te gemakkelijk gesust? Maar in je dagboeken geen enkel beschuldigend woord aan mijn adres, zelfs niet de minste schijn daarvan. Zo zat jij simpelweg niet in elkaar. Maar ik steek nu wel een priemende vinger uit naar mezelf. Ik heb te weinig gedaan om jouw eenzaamheid te verlichten. Zelfs als Ann de telefoon bijna letterlijk in m’n handen duwde met de woorden: “Bel nog eens naar je mama, het is alweer meer dan een week geleden”, vond ik wel een of ander pover excuus om dat niet te doen.

Je schoondochter zat soms meer met jou in dan je eigen vlees en bloed ... Spijt komt na de zonde. Maar ik besef dat ik gefaald heb als zoon. Als jouw enige kind. Jij zou die harde woorden wegwuiven, dat weet ik. Maar ik moet ze toch uitspreken, hopend dat er misschien wél een connectie met ‘hierboven’ bestaat. In de laatste, jammer genoeg nijdige, etappe van je leven heb ik trouw aan je zijde gestaan. Maar die drie intense weken maken de drie voorgaande jaren niet goed. Ik wou, mama, dat ik die ene mens was met een terugdraaiende klok, maar helaas ... Wel kan ik je verzekeren dat de geschiedenis zich niet zal herhalen. Dankzij jouw dagboekfragmenten zullen je kleinkinderen straks niet beteuterd achterom moeten kijken, “omdat papa er te weinig voor hen was”. Dat beloof ik jou plechtig.

Je dankbare zoon

Anke (46) haar mama Marianne stierf, op haar 56ste, aan een slepende ziekte.

Volledig scherm Links: Anke Michiels. Rechts: Anke en haar mama Marianne. © Tessa Kraan / rv

Dag mama,

Het is van 7 december 2003 geleden dat ik die twee woordjes hardop zei: dag mama. In de kliniek, aan de rand van je bed, je zachte hand in de mijne. Ik was zelf nét mama — mijn eerstgeborene lag aan de borst — en nam afscheid van mijn eigen mama.

Je mocht maar 56 worden, niemand weet waarom. Je hebt gevochten van de eerste diagnose op je 42ste — een hersentumor — tot je allerlaatste dag. Ik ga hier niet beschrijven hoe akelig het ziekteverloop geweest is. Hoeveel complicaties en intrieste beperkingen er bijkwamen. Hoe mensonwaardig die laatste maanden waren. Veel liever denk ik terug aan het goeds dat er ook nog geweest is. Prachtige periodes waarin er veel gereisd, intens genoten en ‘niks uitgesteld’ werd. Een systeem dat ik nog altijd hanteer.

Quote Mijn eerste zoon heb je nog gezien. Ik geloof oprecht dat je op zijn geboorte gewacht hebt. Daarna is er nog één gevolgd. En nóg één. Een nakomertje – je zou het fantas­tisch vinden. Anke

Mijn eerste zoon heb je nog gezien. Ik geloof oprecht dat je op zijn geboorte gewacht hebt. Daarna is er nog één gevolgd. En nóg één. Een nakomertje — je zou het fantastisch vinden. Soms zie ik het voor me: jij, vandaag als fitte 74-jarige, met die kleinste kleinzoon van negen naast je. Men zou ‘grootmoederdag’ voor jou uitgevonden hebben.

Ik had jou veel willen vragen over het moederschap — een vak dat jij als de beste beheerste. De keren dat ik wanhopig werd van een krijsende baby: wat zou jij doen? Als ik mijn driejarige niet de baas kon: jij, een kleuterjuf, wist van aanpakken. Net als jij zeg ik vandaag angstig ‘Voorzichtig, hè’, telkens er één met zijn brommertje vertrekt. Net als jij zeur ik over hun slordigheid en rommel – dagelijks. Net als jij lig ik ’s nachts wakker, wachtend op het geluid van hun sleutel in de voordeur. Went dat ooit? Ik had het je willen vragen.

Quote In de spiegel zie ik jou steeds vaker. Onze jukbeende­ren, onze glimlach, de lijntjes rond onze blauwe ogen. Anke

Tijd heelt en gemis wordt draaglijk – zo is dat. We stellen het hier allemaal goed, we zijn gelukkig zoals jij ons gevraagd hebt. Maar er gaat al achttien jaar geen dag voorbij zonder dat ik aan je denk. Herinneringen dreigen te vervagen. Het geluid van je stem ben ik kwijt. Er bestaat één video maar ik durf niet te kijken: als ik jou terug hoor, wil ik nooit nog op ‘stop’ duwen. De geur van je parfum, in de sjaaltjes die ik rigoureus bewaard heb, is vervlogen. En veel foto’s krijgen krullende randen in onze albums. Maar in de spiegel zie ik jou steeds vaker. Onze jukbeenderen, onze glimlach, de lijntjes rond onze blauwe ogen. Onze krop in de keel, terwijl ik het hier schrijf en jij het hopelijk ergens leest.

Wat zouden we doen, mama, mochten we nog één keer samen Moederdag kunnen vieren? Ik zou je meenemen voor een ontbijt in de stad. Ik zou alles vertellen over je kleinzonen — zoals ik hén over jou vertel. Ik zou praten over mijn werk — dat eerste baantje bij de krant bleek een voltreffer. Jij zou toejuichen dat de geweldige jongen met wie ik ooit naar huis kwam, nog altijd mijn geliefde man is. Je zou amper geloven dat ik net mijn eerste marathon gelopen heb. Wel zou je direct geloven dat ik een huishoudelijke ramp ben. We zouden arm in arm verder wandelen en veel te vroeg gaan aperitieven — voor jou een Campari Orange. De hele dag zouden we een moederdagcadeautje voor je gezocht hebben.

‘Ik heb niks nodig, schat’, zou jij gezegd hebben. We zouden met lege handen maar met gevulde harten naar huis keren. Op het einde van jouw Moederdag zou ik wegkruipen in je armen. Je niet loslaten. En zachtjes vragen of je nog wat langer, liefst voor altijd, bij me blijft. Alsjeblieft?

Liefs, je dochter

