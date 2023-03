Twee erg opvallende kleuren maken deze lente een comeback. Modekenner: “Tilt je hele outfit naar een hoger plan”

“Oei, ze is haar broek vergeten ...” De ‘no pants’-look is de nieuwste modetrend

Dat de modewereld barst van de opvallende trends is intussen geen verrassing meer. Maar verschijnen in slechts je onderbroek oftewel gewoon zonder broek prijkt nu toch wel bovenaan dat lijstje. Dat is de ‘no pants’-trend. Het is te zien van New York tot Parijs, op de catwalks van talloze modehuizen en bij de bekendste sterren. Kortom, broeken zijn in 2023 hélemaal overrated.