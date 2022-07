Twee dermatologen over de (on)zin van verkoelende crèmes. “Dit product werkt heel goed”

Voor bij wie het zweet vandaag langs de wangen drupt, is verkoeling meer dan welkom. Zeker als je make-up draagt die uitloopt of crèmes die de huid vettig maken. Maar het zijn nét onze beautyproducten die verlichting kunnen bieden. Enter: verkoelende crèmes, cooling sticks of aloë vera. Twee dermatologen bespreken de zin en onzin, want werkt zoiets echt? Daarnaast tippen we de beste producten voor een frisse huid.

Op dagen als vandaag is je lijf hard aan het werk. “Door de hoge temperaturen zullen onze bloedvaten verder openstaan om de warmte kwijt te raken”, begint dermatoloog Thomas Maselis. “En uiteraard beginnen we te zweten om onze temperatuur bij te regelen.” Daarnaast kan ook ons gezicht opzwellen. “Door de poriën ontsnapt altijd wat lymfevocht. Dat wordt normaal mooi afgevoerd, maar door de hitte kan onze huid het op korte termijn soms moeilijk bolwerken. Dan treedt er zwelling op. Hetzelfde zien we gebeuren met onze voeten.”

Ongemakkelijk, maar halleluja, er is een ruim assortiment aan verkoelingsproducten. Van oogpads om in de koelkast te leggen tot massagetools met een koele roller. Allemaal beloven ze hetzelfde: onze huid frisser laten aanvoelen en de zwelling of het zware gevoel wegnemen.

Slimme marketing of echt heilzaam?

Kan dat werken? “Het heeft weinig belang hoe je de huid afkoelt”, meent Maselis. “Dat kan door in de wind te gaan staan, door een koude douche te nemen of zelfs door wat ijs op de huid te leggen. Maar op warme dagen kan het inderdaad deugd doen om de huid te koelen met extra middeltjes. Door middel van een verkoelende crème, bijvoorbeeld. Die crèmes bevatten veel vocht. Als dat vocht verdampt door de warmte, krijg je een verkoelend en verfrissend effect.”

Quote Onze huid wordt niet droger in de zomer, want warme lucht is net vochtiger. We hebben wel last van een verdikte huid. Hydrateren helpt dus niet. Thomas Maselis, dermatoloog

Wat werkt het beste?

Massagesticks kunnen tevens soelaas bieden. Maselis: “Als je gericht drukt op het weefsel én op de juiste manier, kan je het lymfevocht afdrijven waardoor je minder last hebt van zwellingen. In het gezicht wrijf je van de neus naar de oren of hals. Bij de voeten wrijf je van buiten naar binnen.” Wel zal zo'n koel rollertje geen extra kalmerend effect hebben voor de huid, wanneer je verbrand bent, bijvoorbeeld.

Quote Deze stof heeft inderdaad een hoop goede eigenschap­pen zoals antioxidan­ten en een vochtaf­drij­ven­de werking. Maar het lost natuurlijk ook niet alles op. Thomas Maselis, dermatoloog

Warmte zorgt voor een droge(re) huid, dus voedende crème smeren maar? Think again. “In de zomer hebben we last van een verdikte huid. In het zonlicht zal jouw opperhuid tot zes keer zijn originele dikte bereiken, waardoor die afschilfert. Maar eigenlijk wordt onze huid niet droger in de zomer, want warme lucht is net vochtiger. Overhydrateren heeft dus weinig zin. Maar het kan ook zeker geen kwaad.”

We weten ook allemaal dat aloë vera goed is tegen roodverbrande plekken. Het verzacht de irritatie en kalmeert de pijnlijke plaats. “Die stof heeft inderdaad een hoop goede eigenschappen zoals antioxidanten en een vochtafdrijvende werking. Maar het lost natuurlijk ook niet alles op.” Klopt, zegt ook dermatologe Griet Voet. “Crèmes met aloë vera werken afkoelend en zitten daarom vaak verwerkt in aftersunproducten.”

Quote Thermaal water is rijk aan mineralen en kalmeert de huid. Het biedt ook heel goed verkoeling. Griet Voet, dermatoloog

“Wat nog heel goed verkoeling biedt, en gebruikt kan worden voor een gevoelige of geïrriteerde huid, is een thermaal water spray. Dat is een koude waternevel, rijk aan mineralen en vrij van parfum, om je huid te kalmeren en weer in balans te brengen. Je bewaart hem het best koel in de frigo en kunt hem bij de apotheker kopen.”

