TV-maker Jonas Geirnaert: “De eerste twee maanden met baby Joah waren heel slopend”

Overnach­ten in het iconische apparte­ment van Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the City’? Binnenkort kan het

Het is moeilijk om niét weg te dromen bij ‘Sex and the City’. En als er één plek in New York is die we vaak te zien kregen in de serie, is het wel de gezellige woonplaats van Carrie aan de Upper East Side. Om het vervolg op ‘Sex and the City’, dat binnenkort uitkomt, te vieren, heeft Airbnb dat exacte appartement gereconstrueerd. Als je geluk hebt, zal je het uitzonderlijk kunnen huren voor twee nachten in november.

4 november