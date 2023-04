Tv-kok Loïc Van Impe over zijn alcoholvrije periode: “op mijn 30e verjaardag hang ik nog één keer het zwijn uit”

Tv-kok Loïc Van Impe (29) werkt bijna elke dag en vooral heel veel. Met een marathon en zijn dertigste verjaardag in het verschiet, is er wat op til. Maar stress? Dat kent hij niet, dankzij de hobby die hij op zondag áltijd doet. “Wanneer Ella en ik ooit kinderen hebben, zal er meer geregeld moeten worden”, onthult hij in onze reeks waarin BV’s over hun ideale weekend vertellen.

“Op zondag hou ik een lange duurloop. Opstaan rond acht uur, havermoutpap maken en twee koffies zetten, eentje voor mij en mijn vriendin: daar start de dag mee. Daarna werk ik nog een uurtje en trek ik mijn loopschoenen aan voor 15 of 20 kilometer. Dat is afhankelijk van mijn schema, want ik train voor de marathon in Malaga eind dit jaar.”

“Met een muziekje of een podcast in mijn oren vertrek ik op mijn gemak. Voor mij is dat een chille zondag. Lopen geeft me al twee jaar een routine, ik train vijf keer per week. Het zorgt ervoor dat ik geen stress heb. Ik las nu een non-alcoholische periode in. Nog één keer ga ik het zwijn uithangen: op mijn dertigste verjaardag, 10 september. De dag erna is het ­opnieuw een 0.0-pintje. (lacht)”

Quote Het vaakst liggen we met dekentjes in de zetel te pitten. Voor ons is het al romantisch om op zondag frietjes op de bank op te smullen. Loïc Van Impe

“Ik heb een voetbalmatch op zaterdagnamiddag. Al zit ik nu op de bank omdat ik bang ben voor blessures. Daarna drinken we pintjes in de kantine, F.C. De Kampioenen-stijl. Mijn oudere broer richtte de ploeg twintig jaar geleden op en was coach. Door het leeftijdsverschil zag ik hem niet vaak, dus ging ik naar de matchen kijken. Vandaag nog altijd onze vaste afspraak.”

“Behalve voetbal en lopen zit er geen structuur in mijn weekend. Soms werk ik, soms niet. Het echte weekendgevoel heb ik niet, maar dat stoort me niet. Ik heb geen nood aan die vaste werkdagen van maandag tot vrijdag en kies dat als zelfstandige een beetje zelf. Wanneer mijn vriendin en ik ooit kinderen hebben, zal er meer geregeld moeten worden. Ella werkt bijna zes op zeven. En ik werkte de voorbije drie weken zeven op zeven.”

“Daarom proberen we op vrijdagavond iets tofs te doen. Een hapje eten of met vrienden afspreken. Maar het vaakst liggen we met dekentjes in de zetel te pitten. Voor ons is het al romantisch om na een zware week op zondag frietjes op de bank op te smullen. (lachje)”

“Er is absoluut nog tijd of energie om écht in de keuken te staan. De jongste tijd bak ik vooral brood. Een zuurdesembroodje kneden, laten rijzen en op temperatuur laten komen: daar ben je 48 uur mee bezig. Dat is mijn doorlopende weekendactiviteit. (Door)lopend, je snapt het wel.”

