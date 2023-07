‘Tuut’ in je oren na Tomorrowland? 1 op de 5 krijgt chronische tinnitus. Expert legt uit wat je kan doen

Daarom was de stijl van Jane Birkin zo iconisch: “Soms liet ze kleedjes inkorten om haar slipje te laten zien”

Jane Birkin (76), wederhelft en muze van Serge Gainsbourg, is overleden. Het mythische figuur was en ís een mode-icoon pur sang: de tas die naar haar vernoemd werd is de beroemdste ter wereld. En het verhaal daarachter is al even legendarisch als het item zelf. “Janes ex-man reed de avond ervoor over haar rieten mandje.”