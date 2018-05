Tutu-shop bestaat 2 jaar en geeft daarom 50 gratis rokjes weg Jente Hautekeete

23 mei 2018

11u06 0 Nina Na enkele succesvolle pop-ups opent The Tutu Shop een eigen flagshipstore in Antwerpen. De opening van deze nieuwe winkel zal samen gevierd worden met het tweejarig bestaan van The Tutu Shop, en daarom geven ze aan de eerste 50 klanten een gratis tutu.

Het nieuwe pand in de Huidevettersstraat zal een pak groter zijn dan de pop-ups waar slechts een deel van de collectie getoond werd. Tijdens de opening op 26 mei zal de volledige tutu-collectie te zien zijn, dit zijn 8 verschillende modellen in 23 verschillende kleuren. Ook zal er een limited edition collectie te koop zijn.

Isabelle Dumortier, de vrouw achter The Tutu Shop, kijkt ernaar uit om haar collectie te lanceren in de modehoofdstad van België. “Een tutu is super vrouwelijk, past bij elk figuur én geeft je outfit een unieke toets. Het is hét kledingstuk om tegelijkertijd vastberaden, eigenzinnig en vrouwelijk voor de dag te komen. Eens een tutu gekocht zien we dat de meeste klanten al snel terug aan de deur staan voor een tweede exemplaar”, zegt ze.

Toch zijn de pop-ups geen verleden tijd, tijdens de zomermaanden zullen er nog steeds verschijnen in België en in het buitenland. Zo zal de volgende pop-up terug in Knokke zijn, data zijn nog niet gekend. Meer info over waar je de tutu's kan kopen vind je op de website.

Praktisch

Flagshipstore The Tutu Shop (t.e.m januari, verlenging mogelijk)

Huidevettersstraat 47, 2000 Antwerpen

Opening zaterdag 26 mei om 11u