Tussen de lakens: de 4 grootste verschillen tussen hoe mannen en vrouwen slapen Nele Annemans

18 augustus 2018

17u12

Jij en je man, het is een match made in heaven op verschillende vlakken: jullie liefde voor sushi, wandelen én Black Mirror om er maar enkele te noemen. Maar terwijl jij begint in te dommelen rond 22 uur kan hij nog tot 1 uur liggen zappen in de zetel én de volgende ochtend fris en monter opstaan. Hoe dat komt en nog drie belangrijke biologische verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen verschillen onder de lakens ontdek je hier.

1. Vrouwen hebben meer slaap nodig

Ein-de-lijk werd vorig jaar bevestigd wat wij al lang wisten: vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen. Waarom horen we je - al dan niet - denken? Wel, vrouwen zijn in het algemeen net dat tikkeltje beter in multitasken en reageren flexibeler op onverwachte situaties. Máár dat betekent ook dat onze hersenen zich meer moeten inspannen. En hoe meer je je hersenen overdag gebruikt, hoe meer tijd ze nodig hebben om te herstellen terwijl je slaapt. Gemiddeld hebben vrouwen dan ook 20 minuten meer slaap nodig dan mannen. Mannen met een complexe job waarin ze ook veel dingen tegelijk moeten doen, zouden volgens de auteur van de studie en neurowetenschapper Jim Horne ook meer slaap nodig hebben.

2. Vrouwen gaan eerder naar bed

Én ze worden ook vroeger wakker. De reden? Volgens de National Sleep Foundation hebben vrouwen een ander circadiaan ritme, ook gekend als het slaap-waakritme. Dat is een soort van interne 24-uursklok die het natuurlijke dag- en nachtritme volgt en je slaperig en alert maakt. Bij vrouwen zouden de circadiane cycli gemiddeld zes minuten korter zijn waardoor ze meestal vroeger naar bed gaan én eerder wakker worden.

3. Slapeloosheid komt vaker voor bij vrouwen

Vrouwen hebben meer kans om te blijven woelen in bed dan hun mannelijke tegenhanger. Slaapapneu daarentegen komt dan weer vaker voor bij mannen. Zo zou ongeveer vier procent van de mannen regelmatig stoppen met ademen tijdens zijn slaap, tegenover twee procent bij de vrouwen.

4. Vrouwen slapen dieper dan mannen

Hoewel vrouwen meer slaap nodig hebben, is hun nachtrust vaak kwalitatiever dan die van mannen. Dat blijkt uit onderzoek aan de Penn State College of Medicine. Bovendien zijn jonge vrouwen beter bestand tegen externe slaapverwekkers.