Tulpen aan het water of wandelen tussen de klaprozen: 7 mooie bloemenvelden vlak bij huis

Het is weekend en de lentezon schijnt, perfect voor een heerlijke wandeling tussen al de bloemenpracht die nu in bloei staat. Naast het Hallerbos, bekend voor de jaarlijkse overrompeling, waan je je in deze andere bloemenvelden ook in een sprookje.

1. Meerdonk (Oost-Vlaanderen)

Wie had gedacht dat er ook prachtige tulpenbedden in Vlaanderen te bewonderen zijn? Dat klopt, mooie tulpenweides vind je niet enkel in bij de noorderburen. Ideaal voor Instagramwaardige kiekjes tussen midden april en begin mei. Let wel op dat je al die bloemenpracht niet vertrappelt. Bewonderen kan ook perfect van op een afstand.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waar? Voor dé tulpenvelden bij uitstek moet je bij de Rode Moerpolder en de Koningskieldrechtpolder in het Oost-Vlaamse Meerdonk zijn.

2. Halle (Vlaams-Brabant)

Het Hallerbos in Halle kleurt weer paars: dat wil zeggen dat je daar de mooiste boshyacinten in volle bloei kan bewonderen. Het bosgebied in Vlaams-Brabant is rond deze periode dus zéker een bezoekje waard. En bovendien ook zo populair dat de gemeente jaarlijks een heuse Hyacintenfestival organiseert ter ere van de bloemen. Daar komen telkens duizenden bezoekers van alle kanten (en zelfs landen) op af.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waar? Vlasmarktdreef 4, 1500 Halle. Andere plekken om hyacinten te spotten zijn onder meer het Helleketelbos in Poperinge, Tiegembos in Anzegem, Neigembos in Ninove, Raspaillebos in Geraardsbergen en het Koppenbergbos in Oudenaarde.

Meer info vind je op hallerbos.be

3. Pelt en Hamont-Achel (Limburg)

Dat Vlaanderen, en meer bepaald West-Vlaanderen, bekend staat om prachtige velden vol klaprozen hoeven we je vast niet te vertellen. Maar ook aan de andere kant van het land zijn deze mooie, symbolische rode bloemen te vinden. Dat kan in het natuurgrenspark De Groote Heide, een gebied van maar liefst 6.000 hectare. Het strekt zich uit vanaf het Limburgse Pelt tot helemaal over de grens van Nederland in Eindhoven. Perfect om er een toffe wandeling of fietstochtje te maken, waarbij je naast bloemenpracht ook andere wonderen van de natuur kan bewonderen.

De beste plek om aan onze kant van de grens tussen de rode bloemetjes te flaneren is echter de Beverbeekse Heide in Hamont-Achel, waar je pal tussen de klaprozen een speciaal aangelegd pad vindt. De meest ideale periode om klaprozen te spotten zijn de maanden mei, juni en juli.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer info vind je op De Groote Heide

4. Ranst (Antwerpen)

In het Zevenbergenbos in Antwerpen, dat bestaat uit zo’n meer dan 100 hectare, zorgen vooral de bosanemonen voor een adembenemend zicht. Leuk weetje: je spot hier eveneens gele sleutelbloemen. En bij warmere temperaturen fladderen hier verschillende soorten vlinders. Heerlijk vertoeven tussen de bloemen in dit sprookjesachtig bos kan nog tot en met mei.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waar? Kasteeldreef 22, 2520 Ranst

Meer info vind je op natuurpunt.be

5. Büllingen (Luik)

Voor de prachtigste wilde narcissen in volle bloei moet je in de Belgische Oostkantons zijn. Genieten van het uniek, geel tafereel kan tussen april en begin mei, de bloemen plukken mag echter absoluut niet. Onze tip: de route langs de Holzwarche-rivier is geknipt voor een zalige wandeling.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waar? Enkelberger Mühle, 4761 Büllingen.

6. Laarne (Oost-Vlaanderen)

Voor prachtige velden vol begonia’s moet je eveneens in Oost-Vlaanderen zijn, meer bepaald in de gemeente Laarne. Ook in Lochristi kun je weides met deze oorspronkelijk tropische bloem vinden. Al moet je nog even geduld hebben om de begonia’s te kunnen bewonderen. De bloemen bloeien pas vanaf juni tot oktober. Tip: de bloemenweides zijn het best te bezichtigen van op de fiets.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waar? Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne

7. Groot-Bijgaarden (Brussel)

Nog sprookjesachtiger dan een veld vol prachtige bloemen? Een kasteel aan het water omringd door een bloemenzee. Daarom is Groot-Bijgaarden een must op ons lijstje deze lente, waar zo’n meer dan 1,5 miljoen bloembollen met de hand geplant werden. Al moet je er wel snel bij zijn, de 400 verschillende soorten van al dat moois zijn slechts te bewonderen tot 4 mei.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waar? Kasteel van Groot-Bijgaarden, Isidor van Beverenstraat 5, 1702 Dilbeek.

Meer info en tickets vind je op floraliabrussels.be

Lees ook: